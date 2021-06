O jogo entre Portugal e Bélgica, em que a vitória dava a passagem aos quartos de final do europeu, ficou marcado pela derrota da seleção nacional por uma bola a zero.

Com duas alterações no onze face ao jogo com a França, a seleção nacional entrou em campo e, num jogo calmo, meio apagado e de muita ponderação de ambas as equipas, viu-se em desvantagem no marcador aos 42 minutos, num golo marcado com um remate forte fora da grande área, por Thorgan Hazard.

A primeira parte terminou e logo no início do segundo tempo, o treinador português mexeu na equipa à procura de um resultado que pudesse pôr de novo a seleção no caminho para a fase seguinte. Apesar de muita pressão e esforço por parte de Portugal, tendo ainda mandado uma bola ao ferro, o golo acabou por nunca surgir, acabando assim por se dar como vitoriosa a seleção belga.

Esta foi a primeira derrota da seleção portuguesa contra a Bélgica desde 1989.

A Bélgica que passa aos quartos de final irá defrontar a Itália que derrotou a Áustria, por 2-1, num jogo que teve direito a prolongamento.

Artigo editado por Ricardo Rodrigues.