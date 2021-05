Penafiel troca equipamentos elétricos por plantas para celebrar Dia do Ambiente

A Câmara Municipal de Penafiel, através do pelouro do Ambiente, vai celebrar o Dia Mundial do Ambiente, comemorado a 5 de junho, com várias iniciativas ao longo do mês.

Assim, de 1 a 5 de junho, a Câmara Municipal de Penafiel vai incentivar a comunidade à troca de pequenos equipamentos elétricos e eletrónicos por plantas e ecopontos. Os equipamentos devem ser entregues nas instalações do Ecocentro e Horto Municipal, na zona industrial n.º 2, em Penafiel.

Um estudo recente revelou que os portugueses guardam cerca de 12,2 milhões de aparelhos. Isto significa que os portugueses têm em casa cerca de 31 milhões de euros em “metais preciosos”. Portugal ocupa a sexta posição do ranking relativamente ao número per capita de telemóveis encostados. Há 1,19 aparelhos que são descartados por habitante.

Posto isto, a Câmara Municipal de Penafiel considera importante que todos possam ajudar na mitigação deste problema. O objetivo desta iniciativa pretende incentivar a comunidade a entregar pequenos equipamentos elétricos e eletrónicos, de forma voluntária, e em troca receber um vaso com uma planta ou um ecoponto. Todos os equipamentos elétricos e eletrónicos entregues serão encaminhados corretamente para reciclagem, minimizando o impacto desses resíduos para o ambiente.

A programação conta ainda com três Webinars dedicados à temática do Ambiente. No dia 1 com o Engenheiro Joaquim Jesus da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, às 18h00, com o tema “Conservação de Ecossistemas Fluviais”.

No dia 2, Elsa Rocha, engenheira da divisão do Ambiente da Câmara Municipal de Penafiel, promove o segundo webinar, às 16h30 com “Saiba onde pára o nosso lixo!”. Este webinar pretende mostrar a todos os produtores de lixo o que acontece ao lixo que produzem desde que o colocam nos contentores da via pública até que chega ao seu destino final. Ainda neste webinar, Rosália, engenheira da empresa municipal Penafiel Verde, falará da importância de beber água da torneira, 100% segura, como é o caso em Penafiel. Para encerrar este ciclo de webinars, Elsa Rocha va abordar o tema “Como evitar o desperdício alimentar”, às 18 horas. O desperdício alimentar é uma preocupação crescente a nível mundial, sobretudo num contexto em que há mais de 800 milhões de pessoas em todo o mundo em estado de subnutrição.

Para participar nestes webinars basta inscrever-se através do link – https://docs.google.com/forms/d/1Udmi_mOnyhR4jZWGDhAHB278WOdzQZ5Ar1lHOAgz6Z4/viewform?edit_requested=true

A Câmara Municipal Penafiel lançou também o desafio “Jardins em Movimento”, uma 2ª edição subordinada ao tema “Os rios de Penafiel”.

Esta iniciativa dá oportunidade às Escolas e IPSS’s do concelho de conceberem jardins em suporte móvel e que possam estar expostos nos jardins e passeios da cidade, usando plantas/flores naturais ou privilegiar a reciclagem/reutilização de materiais.

O resultado final será conhecido no dia 4 de junho, às 15 horas, com a exposição “Jardins em Movimento”, na Avenida Egas Moniz, em frente ao Jardim do Calvário.

No dia 5 de junho, Dia Mundial do Ambiente, o Município vai promover o evento “Leitura no Jardim do Clavário”, destinado a todas as crianças.

Às 11h00, um técnico da Biblioteca Municipal de Penafiel vai ler uma história alusiva ao Dia do Ambiente, no jardim do Calvário. No final da história um técnico da divisão de ambiente faz uma breve apresentação do jardim do Calvário com dados importantes sobre a história, o desenho e a biodiversidade deste espaço na cidade de Penafiel.