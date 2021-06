Penafiel Passeio D’Moda ’21 marca retoma de atividades da AEP

A Associação Empresarial de Penafiel (AEP) vai apresentar este fim de semana, dias 5 e 6 de junho, mais uma edição do Penafiel Passeio D’Moda ’21 Primavera/Verão. O desfile das tendências de moda do comércio tradicional de Penafiel foi gravado no passado dia 29 de maio e será apresentado em formato online.

A Associação Empresarial de Penafiel retoma a sua atividade após o período de pandemia e, com o apoio da Câmara Municipal de Penafiel e Junta de Freguesia de Penafiel, organizou o Penafiel Passeio D’Moda ’21 Primavera/Verão, um evento que conta com a participação de 13 estabelecimentos comerciais.

A versão deste ano do desfile foi adaptada ao formato digital. A gravação do evento foi realizada no passado dia 29 de maio e terá exibição amanhã e domingo, dias 5 e 6 de junho.

Segundo a AEP, a gravação do desfile – que foi realizada no jardim exterior da associação, decorreu dentro de um protocolo de segurança devido à pandemia da COVID-19, estando as lojas devidamente separadas por salas até ao momento do desfile, com a utilização das regras básicas de proteção (máscara, distanciamento social e desinfeção regular com álcool gel). No momento da passadeira os modelos foram autorizados a retirar a máscara uma vez que desfilavam sozinhos.

O resultado final será então transmitido num primeiro grupo de lojistas no dia 5 de junho às 21h30 e outro grupo no dia 6 de junho às 21h00 na página oficial da AEP na rede social Facebook.

Segundo Nuno Brochado, presidente da direção da AEP, este momento revelou-se de extrema importância para a Associação pois permitiu “dar este passo de retoma das atividades de uma forma consciente”. Assim, foi organizado em formato digital, “não o formato ideal, mas o possível neste momento” e o presidente deseja que no próximo ano possam regressar à normalidade de outros tempos. “Esperemos que no próximo ano possamos regressar à rua e realizar o Penafiel Passeio D’Moda no formato habitual”.

Finda a gravação e a preparar-se para a exibição do trabalho final, o presidente da AEP faz um balanço “muito positivo” do evento, na medida em que “além de assinalar a retoma das nossas atividades”, também permitiu “promover um setor que foi fortemente afetado pela pandemia e que com a retoma de várias atividades, como festas religiosas, importa que possam dar conhecer os produtos que têm disponíveis nas suas lojas”, explicou o presidente.

Segundo Nuno Brochado, apesar de este ano terem contado com um menor número de participantes – visto o dia de sábado ser um dia importante em termos de faturação para as lojas, do qual seria complicado abdicarem para estarem presentes no evento – o evento conseguiu atrair participantes de outras freguesias do concelho e não só da cidade, como aconteceu em outras edições. “Era um dos nossos objetivos e foi atingido”, rematou o presidente da AEP.