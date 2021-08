Clubes da região apurados para a fase de grupos da Taça da Liga

O Futebol Clube de Penafiel e o Futebol Clube de Paços de Ferreira continuam na Taça da Liga. O emblema rubro-negro assegurou a passagem à fase de grupos depois de ter vencido o Estrela da Amadora por 0-1 e os castores garantiram um lugar na terceira fase da Taça da Liga depois de vencerem o Gil Vicente, na Mata Real, por 4-3 nas grandes penalidades, após o empate a uma bola no final dos 90 minutos.

O FC Penafiel venceu no domingo o Estrela da Amadora na Reboleira por 0-1. O emblema rubro-negro foi a equipa que começou melhor a partida, tendo mais posse de bola a acercando-se mais da baliza contrária; o Estrela da Amadora foi equilibrando a partida mas foram os rubro negros a marcar pirmeiro, aos 37 minutos, através de Roberto, depois de um cruzamento de Robinho com peso e medida. Roberto, avançado experiente, apareceu à frente do defesa estrelista e de primeira, numa finalização nada fácil fez o único golo da partida.

Até ao final do primeiro tempo a equipa da Reboleira ainda mandou uma bola ao poste e até colocou a bola dentro da baliza de Caio Secco, mas o golo foi invalidado por fora de jogo.

Na segunda parte o Estrela da Amadora teve mais posse de bola, mas os penafidelenses sempre conseguiram tapar os caminhos para a baliza do guardião penafidelense, à exceção de um lance pela esquerda em que um jogador adversário entrou na área e rematou com perigo, mas com Caio Secco a defender para canto. De bola parada o FC Penafiel também se viu remetido na sua defesa, mas sempre sem grande perigo.

A partida chegou então ao fim com o 0-1 para o Penafiel e consequente passagem à fase de grupos. O FC Penafiel é uma das três equipas da segunda liga que conseguiu esse feito a par do Rio Ave e Covilhã.

Já o FC Paços de Ferreira garantiu também um lugar na fase de grupos, depois de vencer, na sexta-feira o Gil Vicente, na Mata Real, por 4-3 nas grandes penalidades, após o empate a uma bola no final dos 90 minutos.

O primeiro golo do encontro foi marcado por Delinson Júnior, aos 47 minutos, mas Bilel, onze minutos depois estabeleceu a igualdade. Nos dez minutos finais o jogo voltou a despertar mas o resultado manteve-se até ao final dos 90 minutos.

Já nas grandes penalidades, valeu a destreza do guarda-redes André Ferreira e a frieza de Maracás na marcação do decisivo 5-4. Douglas Tanque, Uilton e Juan Delgado também ajudaram à vitória com a marcação vitoriosa do penalti.

O Paços segue assim para a próxima fase da prova onde entrará no grupo de um dos quatro primeiros classificados da época transata. Serão quatro grupos com três equipas cada e que apurarão o primeiro classificado para a «Final Four» da competição.

Segue-se a receção ao Larne FC (Irlanda do Norte) para a Conference League (5ª feira às 19h00) no Estádio Capital do Móvel.