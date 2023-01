Penafiel dá boas vindas a 2023 com tradicional ‘Cantares de Janeiras’

Depois de dois anos de interregno (2021 e 2022), por consequência da pandemia, a tradição do cantar das Janeiras está de volta a Penafiel. Assim, no próximo dia 15 de janeiro, a partir das 14h30, o Pavilhão de Feiras e Exposições de Penafiel vai receber mais uma edição do “Encontro de Cantares de Janeiras”, promovido pela Câmara Municipal.

Com a atuação de treze grupos etnográficos do concelho, nomeadamente, ranchos folclóricos e grupos de cantares, esta é uma iniciativa que celebra a tradição popular de dar as boas vindas ao novo ano com alegria e boa disposição.

O evento é aberto ao público.