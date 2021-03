ASAE suspende grossista de Penafiel e apreende 125 mil euros em alimentos

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) suspendeu um grossista do concelho de Penafiel e apreendeu 25 toneladas de produtos alimentares, avaliados em 125 mil euros. Segundo a entidade de fiscalização, o grossista tinha armazenado produtos alimentares de origem animal sem o devido Número de Controlo Veterinário.

Num comunicado divulgado na sua página, a ASAE relatou que durante uma ação de fiscalização “verificou-se que o operador económico procedia ao armazenamento e à venda por grosso de produtos alimentares de origem animal sujeitos a temperatura controlada, sem a existência do Número de Controlo Veterinário (NCV)”.

De acordo com a autoridade, este número é atribuído pela Direção-Geral de Alimentação e Veterinária e a sua ausência representa uma infração de um pré-requisito “para que se mostrem cumpridas as normas de segurança alimentar e as disposições legais dos regulamentos europeus aplicáveis”.

Tendo em conta a infração, a ASAE suspendeu o grossista e instalou um processo de contraordenação, apreendendo ainda 25 toneladas de produtos alimentares de origem animal, avaliados em 125 mil euros.