Paredes: PSD e CDS oficializam acordo de coligação para autárquicas

Os presidentes das concelhias do PSD e o CDS de Paredes, Ricardo Sousa e José Garcês, assinaram esta quarta-feira um acordo de coligação para as eleições autárquicas, agendadas para outubro deste ano. “Desde abril de 74 que nunca existiu uma coligação” entre os dois partidos, afirmam os sociais-democratas.

O PSD de Paredes anunciou que o acordo tem objetivo de “melhorar a qualidade de vida, a todos os níveis, dos paredenses”, com o pacto a abranger a Câmara e Assembleia Municipais, bem como as Juntas de Freguesia do concelho.

“Não estão em discussão lugares nem nomes. Nas listas irão os mais capazes e com ligações à população. A coligação não está preocupada com o cartão partidário, mas sim com a determinação a que os candidatos se propõem”, afirmou Ricardo Sousa, citado na nota.