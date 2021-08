A Câmara Municipal de Paredes homenageou os ciclistas paredenses José Santos e Bruno Silva, que participaram na 82ª Volta a Portugal em Bicicleta. Bruno Silva, natural de Vilela, conquistou o Prémio de Montanha da prova.

“O objetivo de homenagear os ciclistas é fazer com que sirvam de exemplo a outros. Acho que chamar a atenção para os feitos que alguns deles tiveram vai incentivar outros também a quererem ir mais longe”, sublinhou o presidente da Câmara Municipal de Paredes, Alexandre Almeida, citado em comunicado.

Os atletas foram recebidos pela autarquia na recém-inaugurada Piscina Verde, no Parque da Cidade de Paredes, seguindo-se uma sessão de autógrafos.

Bruno Silva (Antarte-Feirense) é natural de Vilela, com 33 anos conquistou o segundo Prémio de Montanha da sua carreira. Na 82ª edição da Volta a Portugal em Bicicleta foi de novo o Rei da Montanha”. Bruno Silva é ciclista profissional desde 2011 e já tinha conquistado o troféu de melhor trepador em 2015.

O sprinter José Sousa (Kelly-Simoldes-UDO), de 22 anos, de Lordelo, é profissional desde 2018, ficou no 84º lugar na Volta. O jovem ciclista já se estacou no pódio na Grande Prémio dos Açores e foi 4º na geral do prémio Avimota.

“O reconhecimento público dos ciclistas paredenses estende-se também a Luís Mendonça, de Cristelo, com a camisola da Efapel, que por motivos de agenda não esteve presente, mas será igualmente homenageado em breve”, explicou a autarquia paredense.