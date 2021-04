A Paladares Paroquiais, empresa criada para dinamizar as paróquias de Frazão, Arreigada e Ferreira, lançou recentemente um novo produto. O Queijo Curado Mosteiro presta homenagem a um dos monumentos mais importantes do concelho de Paços de Ferreira, enquanto inova, ao criar uma combinação com azeitona e alecrim.

Ao Jornal IMEDIATO, o padre João Pedro Ribeiro, que assumiu as três paróquias e a gerência da empresa em 2018, explicou que a ideia surgiu durante uma sessão de partilha de ideias entre os 12 funcionários da empresa, sendo que já há bastante tempo existia o objetivo de lançar um novo queijo.

Depois de várias experiências, a decisão de apostar nesta combinação de sabores foi “unânime”.

O produto está agora disponível na loja da Paladares Paroquiais, no largo da Igreja de Frazão, bem como em vários estabelecimentos de comércio local do concelho.

“Esta é uma homenagem ao Mosteiro de S. Pedro de Ferreira e uma aposta diferente, com o aroma a azeitona e o toque aromático do alecrim. Para já, quem o prova tem gostado bastante”, explicou ao IMEDIATO o gerente da empresa.

Inventar novas compotas é o próximo passo da Paladares Paroquiais

A Paladares Paroquiais, que se distingue pela sua forte vertente social, já venceu vários prémios, entre os quais o Prémio Intermaché Produção Nacional, na categoria “Ideias com Potencial”.

Recorde-se que os lucros da empresa revertem para os centros sociais das três paróquias envolvidas.

Agora, os colaboradores já colocam os olhos na próxima missão: lançar novas compotas, sendo que as “experiências e testes” já estão em curso.