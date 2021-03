“Se é possível lutarmos pelas competições europeias, que saia daqui em primeira mão pela nossa boca. Trabalhámos muito para ficar na primeira, para ficar na primeira metade da tabela, naquela roda assumimos uma ambição que não é desmedida”. As palavras de Pepa não deixaram margem para dúvidas de que o FC Paços de Ferreira redefiniu os seus objetivos para a presente temporada.

Conseguida a manutenção e obtidos 44 pontos à 24ª jornada, os Castores partem agora à conquista de um lugar nas competições europeias na próxima temporada. Para conseguir tal objetivo o Paços tem que, pelo menos, manter o atual 5º (ou 6º) lugar da classificação e assim entrará na nova prova da UEFA – a Conference League 2020/21.

A nova meta, agora tornada pública, foi acordada com a equipa em pleno relvado da Mata Real, na roda formada logo após o final da partida com o Moreirense FC, que os Castores venceram por 3-0. Pepa conversou com os seus atletas e, depois, revelou o teor na conversa no decorrer da conferência que decorreu na Sala de Imprensa do Estádio Capital do Móvel.

Vitória Clara sobre o Moreirense

A ambição pacense foi confirmada após o claro triunfo (3-0) sobe o Moreirense, de Vasco Seabra. Os Castores realizaram uma primeira parte de grande nível, onde resolveram o jogo com os três golos apontados em 45 minutos.

Douglas Tanque de grande penalidade, aos 12 minutos, abriu o marcador para a equipa da casa, seguindo-se depois os golos de Luther Singh (20 minutos) e Hélder Ferreira (44 minutos).

Após esta vitória o Paços mantém o 5º lugar da Liga (44 pontos), podendo reforçar essa posição caso o Vitória SC não vença a partida que está a disputar com o líder Sporting CP, em Alvalade.

A dez jornadas do final da I Liga 2020/21, o Paços é a equipa-sensação da competição, fruto da campanha assinalável que vem a desenvolver, onde já alcançou 13 vitórias, 5 empates, cedendo apenas 6 derrotas.

Estádio Capital do Móvel

Árbitro: João Bento (Santarém), auxiliado por Pedro Felisberto e Carlos Covão.

Disciplina: Cartão Amarelo; Ferraresi (11’), Douglas Tanque (18‘). Luiz Carlos (48’), Fernando Fonseca (73’) e Luther Singh (76’).

FC PAÇOS DE FERREIRA: Jordi; Fernando Fonseca, Marcelo, Maracás e Rebocho; Eustaquio, Luiz Carlos (Martin Calderon, 64’) e Bruno Costa (Uilton, 87’); Luther Singh (Adriano Castanheira, 78’), Douglas Tanque (João Pedro, 78’) e Hélder Ferreira (Abas Ibrahim, 87’).

Não utilizados: Michael Fracaro; Pedro Marques, João Amaral e Dor Jan.

Treinador: Pepa

MOREIRENSE FC: Pasinato; Matheus Silva (David Simão, 45’), Rosic e Abdu Conté; Fábio Pacheco, Alex Soares (Pires, 45’) e Franco (Galego, 81’); Yan Matheus (André Luís, 75’), Rafael Martins (Lucas Silva , 87’) e Walterson.

Não utilizados: Miguel; Ibrahima, Steven Vitória e Abdoulaye.

Treinador: Vasco Seabra

Ao intervalo: 3-0

Resultado Final: 3-0

Marcadores: 1-0 Douglas Tanque (12’ gp); 2-0 Luther Singh (20’); 3-0 Hélder Ferreira (44’)