O município de Paços de Ferreira deu início a um processo de vacinação ao domicílio, para utentes que não têm possibilidades de se deslocarem aos centros de vacinação. A medida vai permitir, nesta primeira fase, vacinar 141 idosos contra a covid-19.

Os beneficiários desta iniciativa, promovida pelo Agrupamento de Centros de Saúde (ACeS) do Tâmega III – Vale do Sousa Norte com o apoio da autarquia, foram inicialmente identificados pela brigada de intervenção comunitária da autarquia, como sendo pessoas com dificuldades de mobilidade que não lhes permitem deslocaram-se ao centro de vacinação.

Esta sexta-feira, duas equipas compostas por dois médicos, dois enfermeiros e dois técnicos da brigada municipal, deram início ao processo de vacinação domiciliária, em seis utentes do centro de saúde, alguns dos quais acamados.