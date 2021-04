O FC Paços de Ferreira manteve hoje os seis pontos de vantagem sobre o 6º classificado na Liga, após vencer o Belenenses SAD no Estádio Capital do Móvel (1-0). Um golo de grande penalidade, marcado por João Pedro a quatro minutos do final da partida, foi suficiente para os Castores somarem três pontos que poderão ser decisivos para classificação final da Liga, quando faltam apenas disputar quatro jornadas.

O jogo foi disputado sem grande dinâmica por parte das duas equipas, nomeadamente no primeiro tempo, em que foram raros os remates a qualquer das balizas.

Na segunda parte o Paços cresceu em termos ofensivos e desperdiçou algumas oportunidades de golo, antes do lance decisivo. Douglas Tanque, Eustaquio e João Amaral foram os mais ativos no ataque à baliza adversária, mas foi valendo a atenção do guarda-redes Krisciuk para manter a igualdade.

No entanto, um defensor visitante acabou por tocar a bola com a mão na área e o árbitro Gustavo Correia assinalou a respetiva grande penalidade (85’). João Pedro na conversão ainda permitiu o toque do guarda-redes russo, mas a bola entrou mesmo na baliza e estava feito o 1-0. O VAR ainda anulou um golo que daria a igualdade à equipa visitante, por fora de jogo no início da jogada, e o Paços acabou por somar os três pontos em disputa.

A equipa pacense subiu assim para os 48 pontos na prova, mantendo sete de vantagem sobre o Vitória de Guimarães, que também venceu o Moreirense (2-0).

Na próxima quarta-feira (19h00), o FC Paços de Ferreira joga em Braga, ficando a faltar as receções ao Marítimo e Gil Vicente e a deslocação final a Tondela. Caso os Castores mantenham o 5º lugar na Liga, ficam apurados para «Conference League» da próxima época, uma nova competição criada pela UEFA.

Estádio Capital do Móvel

Árbitro: Gustavo Correia (Porto), auxiliado por Inácio Pereira e Luís Costa.

Disciplina: Cartão Amarelo; Bruno Costa (11’); Luiz Carlos, 76’); Henrique, 86’); Fernando (90’+1); Yaya (90’+6). Cartão Vermelho; Petit (86’); Hélder Ferreira (90’+2).

FC PAÇOS DE FERREIRA: Jordi; Fernando Fonseca, Marcelo, Maracás (Marco Baixinho, 45’) e Rebocho (Hélder Ferreira, 45’); Eustaquio, Luiz Carlos e Bruno Costa (Adriano Castanheira, 60’); Luther Singh (João Amaral, 60’), Douglas Tanque ((João Pedro 78’) e Zé Uilton.

Não utilizados: Michael Fracaro; Jorge Silva, Abbas Ibrahim e Matchói.

Treinador: Pepa

BELENENSES SAD: Kritciuk; Tiago Esgaio, Gonçalo Silva, Tomás Ribeiro e Rúben Lima (Nilton, 68’); Henrique, Bruno Ramires (Edgar, 81’), Taira e Yaya; Afonso Sousa (Varela, 81’) e Francisco Teixeira (Cafu, 68’).

Não utilizados: André Moreira; Diogo Calila, Danny, Chima Akas e César.

Treinador: Petit

Ao intervalo: 0-0

Resultado Final: 1-0

Marcadores: 1-0 João Pedro (86’gp)