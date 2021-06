O guarda-redes André Ferreira é o primeiro reforço confirmado pelo FC Paços de Ferreira para a nova temporada. Os Castores arrancaram os trabalhos na passada segunda-feira, apenas com atletas que já pertenciam ao plantel ou estavam cedidos a outros clubes, mas hoje anunciaram a primeira novidade na equipa.

O guarda-redes André Ferreira que representou o CD Santa Clara nas duas últimas épocas é a primeira aposta conhecida do Clube. André Ferreira, de 25 anos, realizou 13 jogos pelos açorianos, após ter passado pela formação do SL Benfica, Leixões e CD Aves.

André Ferreira vem substituir o brasileiro Michael Fracaro, que regressou ao Atlético Mineiro, juntando-se na baliza pacense a Jordi, Zé Oliveira e Jeimes, que esteve cedido ao Montalegre na última temporada.

O novo guarda-redes assinou contrato com os Castores até 2024 e já integrará amanhã os trabalhos da equipa que, no próximo domingo (10h00), tem o primeiro teste de pré-temporada frente à equipa Sub19 pacense.

