Rui Ferreira impôs o seu favoritismo na categoria de elites em Esposende, assumindo o comando da prova desde as pedaladas iniciais e completando as sete voltas ao circuito em 1:36:32 horas, deixando José Simões (Grupo ccr- Ap motors-Lobos Averomar Cycling) a 1m11. Tiago Alves (AXPO/FirstBike Team/Vila do Conde) cortou a meta na terceira posição.

O atual campeão do minho e líder do campeonato reforçou essa condição após a prova de domingo e não escondeu a satisfação por mais um triunfo na carreira. “Foi uma corrida que me correu de feição. A pista era-me favorável por ser bastante técnica. Sabia que tinha de entrar bem por começar a descer pista e consegui ganhar uma boa vantagem logo no arranque. Ganhei essa vantagem e depois tentei gerir todas as voltas”.

Rui Ferreira, que é natural de Paços de Ferreira e representa a AXPO/FirstBike Team/Vila do Conde, explicou que a estratégia para a prova resultou em pleno. “Fui aumentando a vantagem volta após volta e já na parte final geri um bocadinho e ganhei. Saio daqui muito satisfeito”.

O 3º XCO BTT de Esposende teve a participação de quase duas centenas de ciclistas entre escolas e competição e foi organizado pela Associação de Ciclismo do Minho, com o apoio da Câmara Municipal de Esposende.

Destaque também para a vitória em sub-23 de Cláudio Leal em representação da equipa pacense Rolub/Lusosofá, ele que dominou a corrida, fazendo o percurso em 1:40:30 horas.