O Aldear está de volta à região do Douro, Tâmega e Sousa

Onze aldeias da região Douro, Tâmega e Sousa vão acolher, de 16 de abril a 25 de junho, a segunda edição do Aldear, um encontro de encontros de saberes, sabores, artes e ofícios.

Serão 11 domingos consecutivos de encontros entre a comunidade das aldeias que acolhem este projeto artístico multidisciplinar, centrado nas pessoas e na sua identidade, e os coletivos artísticos que, desde o início do ano, estão a trabalhar em conjunto mais de meia centena de processos artísticos, entre percursos artísticos, espetáculos comunitários, oficinas de saberes e sabores, instalações e conversas.

Depois de uma primeira edição de sucesso realizada em 2021, e que teve um efeito transformador em 11 aldeias do Douro, Tâmega e Sousa, mesmo com as muitas restrições impostas pela pandemia, o Aldear está de regresso. “Nesta segunda edição do Aldear queremos continuar a criar um encontro que una o território, que privilegie as nossas tradições e que promova a coesão dos 11 municípios do Douro, Tâmega e Sousa. O Aldear é um encontro que se descobre em cada aldeia, em cada percurso”, explica Pedro Machado, Presidente do Conselho Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal (CIM) do Tâmega e Sousa. “Temos na nossa região aldeias com uma carga simbólica muito importante, e são essas memórias e vivências que temos vontade de preservar e partilhar. Ao organizar o Aldear, estamos a promover a continuidade de tradições e costumes e a trazer para a atualidade as novas vidas das aldeias e das suas comunidades”, acrescenta.

O primeiro encontro do Aldear acontece a 16 de abril, em Felgueiras, com a comunidade de Macieira da Lixa e o coletivo Ondamarela. Mas até 25 de junho outras comunidades, aldeias e coletivos artísticos, como Burilar, Colectivo Espaço Invisível, Laboratório Maria Zimbro, Associação Discos de Platão e Coruja do Mato, tomam conta das atividades em várias datas e locais da região do Douro, Tâmega e Sousa. Em cada encontro é proposto um percurso artístico, duas oficinas de sabores e saberes, uma oficina de artes e ofícios e um espetáculo comunitário. Todos os encontros são de entrada gratuita.

Congregar, povoar, estabelecer, reunir e usufruir são sinónimos de Aldear, um encontro que pretende capacitar, valorizar as competências e a identidade local, e empoderar as comunidades, contribuindo para o sentido de pertença das populações envolvidas.

O projeto Aldear tem como base uma metodologia comum e integrada, aplicada individualmente a cada município. A metodologia inclui quatro fases: recolha e memória, capacitação e valorização, encontro e celebração e, por fim, memória e legado.

O Aldear é um projeto promovido pela CIM do Tâmega e Sousa, em parceria com os municípios de Amarante, Baião, Castelo de Paiva, Celorico de Basto, Cinfães, Felgueiras, Lousada, Marco de Canaveses, Paços de Ferreira, Penafiel e Resende, no âmbito da operação Cultura Made In Tâmega e Sousa, sendo cofinanciado pelo NORTE 2020, Portugal 2020 e União Europeia, através do FEDER – Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.