A Dragon Force ofereceu uma inscrição nas suas escolas de futebol a Duarte, o menino de Rans que foi o primeiro bebé a nascer no Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa no ano de 2021. Assim que completar o seu terceiro aniversário, Duarte poderá frequentar a escola de Rans, freguesia de onde é natural e onde se situa uma das 21 escolas de futebol dos dragões.

Os pais de Duarte, Sílvia Santos e Tiago Barbosa, receberam a visita do Gestor Operacional da Dragon Force Penafiel em sua casa onde, na companhia do Duarte, abriram a Gift Box Dragon Force, constituída por um kit e inscrição na escola de Penafiel, assim que o Duarte complete três anos.

Recorde-se que Duarte nasceu exatamente às 00:00 horas do dia 1 de janeiro com 3,740 quilogramas e 49 centímetros. É o 3.º filho do casal.