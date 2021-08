Motociclista de 42 anos morre em despiste

Um motociclista de 42 anos morreu no início da madrugada desta segunda-feira, na Avenida do Paço, em Meixomil, Paços de Ferreira.

Ao que o Jornal IMEDIATO apurou, o acidente ocorreu quando a mota conduzida pelo homem entrou em despiste, embatendo violentamente contra um edifício.

O condutor ainda foi assistido no local pelos Bombeiros Voluntários de Paços de Ferreira e pela equipa da viatura médica de emergência e reanimação do Vale do Sousa, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos.

A GNR de Paços de Ferreira esteve no local.