Matchoi Djalo, médio ofensivo do FC Paços de Ferreira, esteve em destaque no jogo particular que a Seleção Nacional de SUB18 disputou este sábado no Estádio Pina Manique, em Lisboa.

O atleta, de 18 anos, marcou os dois golos que valeram o triunfo por 2-1 sobre a equipa escandinava e confirmou todas as potencialidades já demonstradas ao serviço dos escalões de formação e da equipa sénior pacense.

Frente aos noruegueses a seleção nacional, treinada por José Guilherme, foi quem entrou melhor na partida e a sua grande dinâmica ofensiva permitiu que Matchoi Djaló marcasse por duas vezes (23′ e 28′) para a Equipa das Quinas. Em cima do intervalo, Brynjar Johnsplass (45′) reduziu para a seleção da Noruega. No segundo tempo não se registou qualquer alteração no marcador, pelo que o 2-1 persistiu até ao final da partida.

Apesar de muito pouco utilizado por Pepa esta temporada ao serviço da equipa sénior pacense – o treinador apenas lhe deu 83 minutos de jogo, repartidos entre três partidas na ponta final do campeonato e uma para a Taça da Liga – Matchoi é uma das maiores esperanças oriundas da formação pacense. O atleta, nascido na Guiné Bissau mas que possui nacionalidade portuguesa, tem contrato com os Castores até final da próxima temporada.

Quanto à seleção nacional de SUB18, a equipa prossegue o seu plano de preparação para futuros compromissos oficiais reencontrando-se na próxima terça-feira, pelas 11h00, com a equipa escandinava no mesmo palco de sábado.

