Os utentes com mais de 60 anos, que nunca tiveram covid-19, e inscritos nas unidades de saúde dos concelhos de Paços de Ferreira, Lousada e Felgueiras podem deslocar-se aos respetivos centros de vacinação para receberem a vacina contra a covid-19.

O anúncio foi feito pelo Agrupamento de Centros de Saúde (ACeS) Tâmega III – Vale do Sousa Norte, em comunicado de imprensa, explicando que vai entrar em vigor um regime aberto de vacinação para este grupo de utentes.

“Este regime visa conceder acesso direto, sem que o utente tenha de aguardar contacto prévio para agendamento da vacina, bastando para tal reunir os seguintes critérios: Ter idade igual ou superior a 60 anos; Não ter histórico de covid-19 positivo”, informa a nota de imprensa enviada.

Assim, para ser inoculado, o utente deve deslocar-se ao centro de vacinação do seu concelho, fazendo-se acompanhar do cartão de cidadão e medicação crónica:

Paços de Ferreira – Centro de Vacinação COVID-19 – Associação Empresarial de Paços de Ferreira, sito na Rua da Associação Empresarial, 167, Carvalhosa, 4591-909 Paços de Ferreira. De 2.ªfeira a 6.ªfeira, das 08:30h às 19:30h.

Lousada – Centro de Vacinação COVID-19 – Pavilhão do Complexo Desportivo de Lousada, sito na Estrada de Vila Meã, 71, Silvares, 4620-426 Lousada. De 2.ªfeira a 6.ªfeira, das 08:30h às 19:30h.

Felgueiras – Centro de Vacinação COVID-19 – Pavilhão da Casa do Povo de Borba de Godim – Lixa – Ladário, sito na Travessa da Casa do Povo 21, Vila Cova da Lixa, 4615-615 Lixa. De 2.ªfeira a 6.ªfeira, das 08:30h às 19:30h.

– Centro de Vacinação COVID-19 – Pavilhão da Casa do Povo de Borba de Godim – Lixa – Ladário, sito na Travessa da Casa do Povo 21, Vila Cova da Lixa, 4615-615 Lixa.

De acordo com o ACeS, vai ainda ser disponibilizado, no sábado, um horário extra para os utentes que, pertencendo a este grupo, não consigam deslocar-se no período semanal. Poderão ser vacinados, assim, no Centro de Vacinação de Felgueiras entre as 08:30h à 15:00h, e em Paços de Ferreira das 08:30h à 14:30h.

“Contamos com a colaboração de todas as pessoas, uma vez que continuaremos a contactar os restantes utentes em função da sua elegibilidade, para a administração da vacinação contra a COVID-19”, apelou o ACeS.