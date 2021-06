Maestro Ricardo Luís Campos é o candidato a Vereador da Cultura pela Coligação “Penafiel Unido”

Ricardo Luís Campos, o Maestro Titular do Coro do Santuário de Fátima, vai ser o candidato a vereador da Cultura pela Coligação “Penafiel Unido”. Natural de Boelhe, o candidato afirma que aceitou o desafio pela influência que a arte e a cultura tiveram no meu desenvolvimento. “Considero ser essencial apostar na formação das novas gerações do nosso concelho. Há uma ausência nestas áreas que é urgente colmatar. A cultura não é apenas o elemento identitário de um povo, mas também uma aposta na valorização do território que Penafiel necessita fazer”, declarou Ricardo Luís Campos.

É precisamente na formação das novas gerações que o Maestro explica que “incidirá um dos grandes pilares desta candidatura, e que se concretizará num espaço educativo e cultural, onde possamos formar e dar a conhecer as novas gerações de artistas do nosso concelho.”

Os movimentos associativos também não serão esquecidos, pois são um dos principais motores no desenvolvimento cultural de qualquer concelho. “A estes daremos voz, protagonismo e o centralismo que merecem”, adianta.

Paulo Araújo Correia destaca que “a juventude, a energia e o currículo de Ricardo Luís Campos dão garantias, a todos os penafidelenses, de que o pelouro da cultura terá um líder exemplar, que tudo fará para que as novas gerações herdem um legado com igualdade de oportunidades”.