Decorreram, este domingo, as eleições legislativas. Num momento em que já se apurou a maioria dos resultados a nível nacional, o PS surge destacado, com quase 42%, seguido pelo PSD, com quase 28%. O Chega ascende no número de votos angariados e torna-se a terceira força política no país, com mais de 7%.

Estão apurados os resutados das eleições legislativas nas 28 freguesias do concelho de Penafiel e o Partido Socialista e António Costa são os grandes vencedores desta noite de eleições. O atual Primeiro-Ministro de Portugal foi reeleito com 46,67% dos votos (18.618 votos).

Em 2.º lugar ficou o PSD, que alcançou 32,41% (12.931 votos).

O Chega foi a terceira força política com 3,83% (1.529 votos), seguido do RIR, o partido de Vitorino Silva, com 3,35% (1.336 votos).

Conheça ainda os resultados na sua freguesia:

Abragão

PS – 50,69% (554 votos)

PSD – 33,67% (368 votos)

B.E. – 2,38%, (26 votos)

Chega – 2,29% ( 25 votos)

RIR – 2,29% ( 25 votos)

IL – 1,92% ( 25 votos)

CDS-PP – 1,74% (1 9 votos)

PCP-PEV – 1,28% (14 votos)

L – 0,64% (7 votos)

PAN – 0,37% (4 votos)

Aliança – 0,27% (3 votos)

ADN – 0,27% ( 3 votos)

E – 0,27% ( 3 votos)

NC – 0,18% (2 votos)

MPT – 0,09% (1 voto)

VOLT – 0,09% (1 votos)

JPP – 0,00% (0 votos)

MPT – 0,00% (0 votos)

MAS – 0,00% (0 votos)

PTP – 0,00% (0 votos)

BRANCOS – 0,55% ( 6 votos)

NULOS – 1,01%, (11 votos)

B.E. – 2,38%, (26 votos) Chega – RIR – IL – 1,92% CDS-PP – PCP-PEV – 1,28% (14 votos) L – PAN – 0,37% (4 votos) Aliança – ADN – E – NC – 0,18% (2 votos) MPT – 0,09% (1 voto) VOLT – 0,09% (1 votos) JPP – 0,00% (0 votos) MPT – 0,00% (0 votos) MAS – 0,00% (0 votos) PTP – 0,00% (0 votos) BRANCOS – NULOS – 1,01%, (11 votos) Boelhe

PS – 51,22% ( 440 votos)

PSD – 29,57% (254 votos)

B.E. – 4,77 %, (41 votos)

PCP-PEV – 3,84% (33 votos)

Chega – 3,14% ( 27 votos)

RIR – 3,03% ( 26 votos)

PAN – 1,16% (10 votos)

CDS-PP – 1,05% ( 9 votos)

IL – 0,70% ( 6 votos)

L – 0,23% ( 2 votos)

Aliança – 0,12% ( 1 voto)

ADN – 0,12% ( 1 voto)

E – 0,12% ( 1 voto)

MAS – 0,12% ( 1 voto)

PTP – 0,12% ( 1 voto)

JPP – 0,00% (0 votos)

MPT – 0,00% (0 votos)

NC – 0,00% (0 votos)

VOLT – 0,00% (0 votos)

BRANCOS – 0,35% ( 3 votos)

NULOS – 0,35%, (3 votos)

B.E. – 4,77 %, (41 votos) PCP-PEV – 3,84% (33 votos) Chega – RIR – PAN – 1,16% (10 votos) CDS-PP – IL – L – Aliança – ADN – E – MAS – PTP – JPP – 0,00% (0 votos) MPT – 0,00% (0 votos) NC – 0,00% (0 votos) VOLT – 0,00% (0 votos) BRANCOS – NULOS – 0,35%, (3 votos) Bustelo

PS – 53,08% (553 votos)

PSD – 23,85% (244 votos)

Chega – 4,79%, (49 votos)

RIR – 3,62% (37 votos)

BE – 3,03% (31 votos)

IL – 3,03% ( 31 votos)

PCP-PEV – 2,25% (23 votos)

CDS-PP – 1,56% (16 votos)

L – 0,98% (10 votos)

NC – 0,39% (4 votos)

PAN – 0,39% (4 votos)

E – 0,29% ( 3 votos)

VOLT – 0,29% (3 votos)

ADN – 0,10% (1 voto)

MAS – 0,10% (1 voto)

Aliança- 0,00% (0 votos)

JPP – 0,00% (0 votos)

MPT – 0,00% (0 votos)

PTP – 0,00% (0 votos)

BRANCOS – 0,88% (9 votos)

NULOS – 1,37%, (14 votos)

Chega – 4,79%, (49 votos) RIR – IL – 3,03% PCP-PEV – CDS-PP – 1,56% (16 votos) L – NC – 0,39% (4 votos) PAN – E – VOLT – 0,29% (3 votos) ADN – 0,10% (1 voto) MAS – 0,10% (1 voto) Aliança- 0,00% (0 votos) JPP – 0,00% (0 votos) MPT – 0,00% (0 votos) PTP – 0,00% (0 votos) BRANCOS – NULOS – 1,37%, (14 votos) Cabeça Santa

PS – 53,79% (710 votos)

PSD – 27,95% (369 votos)

RIR – 3,86%, (51 votos)

BE – 3,48% (46 votos)

Chega – 2,88% (38 votos)

IL – 1,89% ( 25 votos)

CDS-PP – 1,14% (15 votos)

PCP-PEV – 0 ,83% (11 votos)

PAN – 0,76% (10 votos)

L – 0,30% (4 votos)

ADN – 0,15% ( 2 votos)

E – 0,15% ( 2 votos)

NC – 0,15% ( 2 votos)

PTP – 0,08% (1 voto)

VOLT – 0,08% (1 voto)

Aliança- 0,00% (0 votos)

JPP – 0,00% (0 votos)

MAS – 0,00% (0 votos)

MPT – 0,00% (0 votos)

BRANCOS – 1,29% (17 votos)

NULOS – 1,21%, (16 votos)

RIR – 3,86%, (51 votos) IL – 1,89% CDS-PP – 1,14% (15 votos) PCP-PEV – 0 PAN – ADN – E – NC – PTP – 0,08% (1 voto) VOLT – 0,08% (1 voto) Aliança- 0,00% (0 votos) JPP – 0,00% (0 votos) MAS – 0,00% (0 votos) MPT – 0,00% (0 votos) BRANCOS – NULOS – 1,21%, (16 votos) Canelas

PS – 44,48% (387 votos)

PSD – 37,70% (328 votos)

Chega – 4,25%, (37 votos)

RIR – 2 ,64% (23 votos)

BE – 2,53% (22 votos)

IL – 1,84% ( 16 votos)

CDS-PP – 1,26% (11 votos)

PCP-PEV – 1,26% (11 votos)

PAN – 0,80% (7 votos)

ADN – 0,46% (4 votos)

L – 0,34% (3 votos)

NC – 0,23% ( 2 votos)

MAS – 0,11% (1 voto)

VOLT – 0,11% (1 voto)

Aliança- 0,00% (0 votos)

E – 0,00% (0 votos)

JPP – 0,00% (0 votos)

MPT – 0,00% (0 votos)

PTP – 0,00% (0 votos)

BRANCOS – 0,46% (4 votos)

NULOS – 1,49%, (13 votos)

Chega – 4,25%, (37 votos) RIR – 2 IL – 1,84% CDS-PP – 1,26% (11 votos) PCP-PEV – PAN – ADN – 0,46% (4 votos) L – NC – MAS – 0,11% (1 voto) VOLT – 0,11% (1 voto) Aliança- 0,00% (0 votos) E – 0,00% (0 votos) JPP – 0,00% (0 votos) MPT – 0,00% (0 votos) PTP – 0,00% (0 votos) BRANCOS – NULOS – 1,49%, (13 votos) Capela

PS – 47,44% (269 votos)

PSD – 33,69% (191 votos)

RIR – 6 ,00% (34 votos)

BE – 3,00% (17 votos)

Chega – 2,65%, (15 votos)

IL – 2,12% ( 12 votos)

CDS-PP – 1,59% (9 votos)

PCP-PEV – 1,06% (6 votos)

L – 0,35% (2 votos)

JPP – 0,18% (1 voto)

MAS – 0,18% (1 voto)

MPT – 0,18% (1 voto)

PAN – 0,18% (1 voto)

VOLT – 0,18% (1 voto)

Aliança- 0,00% (0 votos)

E – 0,00% (0 votos)

NC – 0,00% (0 votos)

PTP – 0,00% (0 votos)

BRANCOS – 1 ,23% (7 votos)

NULOS – 0,00%, (0 voto)

RIR – 6 IL – 2,12% CDS-PP – 1,59% (9 votos) PCP-PEV – L – JPP – 0,18% (1 voto) MAS – MPT – PAN – VOLT – 0,18% (1 voto) Aliança- 0,00% (0 votos) E – 0,00% (0 votos) NC – 0,00% (0 votos) PTP – 0,00% (0 votos) BRANCOS – 1 NULOS – 0,00%, (0 voto) Castelões

PS – 47,86% (403 votos)

PSD – 33,14% (279 votos)

IL – 3,21%, (27 votos)

Chega- 2,61% (22 votos)

BE – 2,49% (21 votos)

RIR – 2,26% (19 votos)

CDS-PP – 2,14% (18 votos)

PCP-PEV – 1,78% (15 votos)

L – 0,59% (5 votos)

PAN – 0,36% (3 votos)

E – 0,24% ( 2 votos)

Aliança – 0,12% (1 voto)

JPP – 0,11% (1 voto)

ADN- 0,00% (0 votos)

MAS – 0,00% (0 votos)

MPT – 0,00% (0 votos)

NC – 0,00% (0 votos)

PTP – 0,00% (0 votos)

VOLT – 0,00% (0 votos)

BRANCOS – 1,07% (9 votos)

NULOS – 2,02%, (17 votos)

IL – 3,21%, (27 votos) Chega- RIR – 2,26% CDS-PP – 2,14% (18 votos) PCP-PEV – L – PAN – 0,36% (3 votos) E – Aliança – 0,12% (1 voto) JPP – 0,11% (1 voto) ADN- 0,00% (0 votos) MAS – 0,00% (0 votos) MPT – 0,00% (0 votos) NC – 0,00% (0 votos) PTP – 0,00% (0 votos) VOLT – 0,00% (0 votos) BRANCOS – NULOS – 2,02%, (17 votos) Croca

PS – 48,34% (452 votos)

PSD – 33,80% (316 votos)

RIR – 3,85% (36 votos)

Chega – 3,53 (33 votos)

IL – 3,32% ( 31 votos)

BE – 2,03% (19 votos)

CDS-PP – 1,07% (10 votos)

PCP-PEV – 0,64% (6 votos)

L – 0,53% (5 votos)

PAN – 0,43% (4 votos)

E – 0,21% (2 votos)

JPP – 0,11% (1 voto)

MAS – 0,11% (1 voto)

NC – 0,11% (1 voto)

Aliança- 0,00% (0 votos)

MPT – 0,00% (0 votos)

PTP – 0,00% (0 votos)

VOLT – 0,00% (0 votos)

BRANCOS – 0,53% (5 votos)

NULOS – 1,39%, (13 votos)

RIR – IL – 3,32% CDS-PP – 1,07% (10 votos) PCP-PEV – L – PAN – 0,43% (4 votos) E – JPP – MAS – NC – 0,11% (1 voto) Aliança- 0,00% (0 votos) MPT – 0,00% (0 votos) PTP – 0,00% (0 votos) VOLT – 0,00% (0 votos) BRANCOS – NULOS – 1,39%, (13 votos) Duas Igrejas

PS – 49,96% (562 votos)

PSD – 28,36% (319 votos)

RIR – 4,89% (55 votos)

BE – 4,44% (50 votos)

Chega – 3,56 (40 votos)

IL – 1,96% ( 22 votos)

PCP-PEV – 1,24% (14 votos)

CDS-PP – 1,07% (12 votos)

PAN – 1,07% (12 votos)

PTP – 0,36% (4 votos)

L – 0,18% (2 votos)

NC – 0,18% (2 votos)

Aliança- 0,09% (1 voto)

E – 0,09% (1 voto)

JPP – 0,09% (1 voto)

MAS – 0,09% (1 voto)

MPT – 0,09% (1 voto)

VOLT – 0,09% (1 voto)

ADN – 0.00% (0 votos)

BRANCOS – 0,36% (4 votos)

NULOS – 1,87%, (21 votos)

RIR – IL – 1,96% PCP-PEV – PAN – PTP – L – NC – Aliança- 0,09% (1 voto) E – 0,09% (1 voto) JPP – 0,09% (1 voto) MAS – 0,09% (1 voto) MPT – 0,09% (1 voto) VOLT – 0,09% (1 voto) ADN – 0.00% (0 votos) BRANCOS – NULOS – 1,87%, (21 votos) Eja

PS – 47,47% (235 votos)

PSD – 33,54% (166 votos)

BE – 3,43% (17 votos)

Chega – 3,43% (17 votos)

RIR – 3,03% (15 votos)

IL – 1,82% ( 9 votos)

PCP-PEV – 1,21% (6 votos)

CDS-PP – 1,01% (5 votos)

E – 0,81% (4 votos)

ADN – 0,40% (2 votos)

L – 0,40% (2 votos)

MAS – 0,20% (1 voto)

NC – 0,20% (1 voto)

PAN – 0,20% (1 voto)

VOLT – 0,20% (1 voto)

A – 0.00% (0 votos)

JPP – 0.00% (0 votos)

MPT – 0.00% (0 votos)

PTP – 0.00% (0 votos)

BRANCOS – 0,61% (3 votos)

NULOS – 2,02%, (10 votos)

RIR – IL – 1,82% PCP-PEV – E – ADN – L – MAS – NC – PAN – VOLT – A – 0.00% (0 votos) JPP – 0.00% (0 votos) MPT – 0.00% (0 votos) PTP – 0.00% (0 votos) BRANCOS – NULOS – 2,02%, (10 votos) Fonte Arcada

PS – 55,91% (506 votos)

PSD – 25,86% (234 votos)

BE – 3,65% (33 votos)

IL – 3,54% (32 votos)

Chega – 2,32% (21 votos)

RIR – 1 ,99% (18 votos)

PCP-PEV – 1,88% (17 votos)

CDS-PP – 1,44% (13 votos)

L – 0,55% (5 votos)

PAN – 0,55% (5 votos)

MAS – 0,33% (3 votos)

NC – 0,22% (2 voto)

PTP – 0,11% (1 voto)

VOLT – 0,11% (1 voto)

A – 0.00% (0 votos)

ADN – 0.00% (0 votos)

E – 0.00% (0 votos)

JPP – 0.00% (0 votos)

MPT – 0.00% (0 votos)

BRANCOS – 0,33% (3 votos)

NULOS – 1,22%, (11 votos)

IL – 3,54% RIR – 1 PCP-PEV – L – PAN – MAS – NC – PTP – VOLT – A – 0.00% (0 votos) ADN – 0.00% (0 votos) E – 0.00% (0 votos) JPP – 0.00% (0 votos) MPT – 0.00% (0 votos) BRANCOS – NULOS – 1,22%, (11 votos) Galegos

PS – 46,08% (694 votos)

PSD – 34,86% (525 votos)

RIR – 3,72% (56 votos)

Chega – 3,25% (49 votos)

IL – 2,72% (41 votos)

CDS-PP – 2,46% (37 votos)

BE – 2,12% (32 votos)

PAN – 1,00% (15 votos)

PCP-PEV – 1,00% (15 votos)

L – 0,53% (8 votos)

E- 0,13% (2 votos)

NC – 0,13% (2 votos)

VOLT – 0,13% (2 votos)

A – 0.00% (0 votos)

ADN – 0.00% (0 votos)

JPP – 0.00% (0 votos)

MAS – 0.00% (0 votos)

MPT – 0.00% (0 votos)

PTP – 0.00% (0 votos)

BRANCOS – 0,80% (12 votos)

NULOS – 1,06%, (16 votos)

Chega – 3,25% BE – PCP-PEV – L – E- NC – VOLT – A – 0.00% (0 votos) ADN – 0.00% (0 votos) JPP – 0.00% (0 votos) MAS – 0.00% (0 votos) MPT – 0.00% (0 votos) PTP – 0.00% (0 votos) BRANCOS – NULOS – 1,06%, (16 votos) Guilhufe e Urrô

PS – 47,71% (1.1125 votos)

PSD – 30,03% (708 votos)

Chega – 4,88% (79 votos)

RIR – 3,35% (79 votos)

BE – 3,27% (77 votos)

IL – 2,84% (67 votos)

PCP-PEV – 1,95% (46 votos)

CDS-PP – 1,36% (32 votos)

PAN – 0,85% (20 votos)

NC – 0,17% (4 votos)

VOLT- 0,13% (3 votos)

JPP – 0,08% (2 votos)

MPT – 0,08% (2 votos)

PTP – 0,08% (2 votos)

ADN – 0,04% (1 voto)

E – 0,04% (1 voto)

MAS – 0,04% (1 voto)

Aliança – 0.00% (0 votos)

BRANCOS – 1 ,19% (28 votos)

NULOS – 1,31%, (31 votos)

Chega – 4,88% BE – PCP-PEV – NC – VOLT- JPP – MPT – PTP – ADN – 0,04% (1 voto) E – 0,04% (1 voto) MAS – 0,04% (1 voto) Aliança – 0.00% (0 votos) BRANCOS – 1 NULOS – 1,31%, (31 votos) Irivo

PS – 46,28% (585 votos)

PSD – 32,75% (414 votos)

Chega – 4,51% (57 votos)

BE – 3,40% (42 votos)

RIR – 3,09% (39 votos)

IL – 2,53% (32 votos)

PCP-PEV – 2,14% (27 votos)

CDS-PP – 1,7844% (22 votos)

PAN – 1,11% (14 votos)

L – 0,79% (10 votos)

VOLT- 0,16% (2 votos)

E – 0,08% (1 voto)

PTP – 0,08% (1 voto)

Aliança – 0,00% (0 votos)

ADN – 0,00% (0 votos)

JPP – 0,00% (0 votos)

MAS – 0,00% (0 votos)

MPT – 0,00% (0 votos)

NC – 0,00% (0 votos)

BRANCOS – 0 ,71% (9 votos)

NULOS – 0,63%, (8 votos)

Chega – 4,51% BE – PCP-PEV – L – VOLT- E – PTP – Aliança – 0,00% (0 votos) ADN – 0,00% (0 votos) JPP – 0,00% (0 votos) MAS – 0,00% (0 votos) MPT – 0,00% (0 votos) NC – 0,00% (0 votos) BRANCOS – 0 NULOS – 0,63%, (8 votos) Lagares e Figueira

PS – 47,71% (750 votos)

PSD – 31,74% (499 votos)

BE – 3,69% (58 votos)

Chega – 3,63% (57 votos)

RIR – 3,31% (52 votos)

IL – 2,23% (35 votos)

CDS-PP – 1,59% (25 votos)

PAN – 1,59% (25 votos)

PCP-PEV – 1,46% (23 votos)

L – 0,45% (7 votos)

ADN – 0,13% (2 votos)

E – 0,13% (2 votos)

VOLT – 0,13% (2 votos)

MPT – 0,06% (1 voto)

NC – 0,06% (1 voto)

PTP – 0,06% (1 voto)

Aliança – 0,00% (0 votos)

JPP- 0,00% (0 votos)

MAS – 0,00% (0 votos)

BRANCOS – 0 ,83% (13 votos)

NULOS – 1,21%, (19 votos)

BE – Chega – 3,63% PCP-PEV – L – ADN – E – VOLT – MPT – 0,06% (1 voto) NC – 0,06% (1 voto) PTP – 0,06% (1 voto) Aliança – 0,00% (0 votos) JPP- 0,00% (0 votos) MAS – 0,00% (0 votos) BRANCOS – 0 NULOS – 1,21%, (19 votos) Luzim e Vila Cova

PS – 47,86% (392 votos)

PSD – 33,21% (272 votos)

RIR – 4,64% (38 votos)

Chega – 3,54% (29 votos)

BE – 2,44% (20 votos)

CDS-PP – 1,95% (16 votos)

IL – 1,83% (15 votos)

PCP-PEV – 1,47% (15 votos)

E – 0,37% (3 votos)

NC – 0,37% (3 votos)

PAN – 0,37% (3 votos)

L – 0,24% (2 votos)

Aliança – 0,12% (1 voto)

ADN – 0,12% (1 voto)

MAS – 0,12% (1 voto)

PTP – 0,06% (1 voto)

JPP- 0,00% (0 votos)

JMPT- 0,00% (0 votos)

PTP – 0,00% (0 votos)

VOLT – 0,00% (0 votos)

BRANCOS – 0 ,49% (4 votos)

NULOS – 0,85%, (7 votos)

Chega – 3,54% BE – PCP-PEV – E – NC – PAN – L – Aliança – 0,12% (1 voto) ADN – 0,12% (1 voto) MAS – 0,12% (1 voto) PTP – 0,06% (1 voto) JPP- 0,00% (0 votos) JMPT- 0,00% (0 votos) PTP – 0,00% (0 votos) VOLT – 0,00% (0 votos) BRANCOS – 0 NULOS – 0,85%, (7 votos) Oldrões

PS – 48,06% (544 votos)

PSD – 33,48% (379 votos)

Chega – 4,42% (50 votos)

RIR – 3,00% (34 votos)

BE – 2,12% (24 votos)

IL – 2,12% (24 votos)

CDS-PP – 1,68% (19 votos)

PCP-PEV – 1,24% (14 votos)

L – 0,80% (9 votos)

PAN – 0,71% (8 votos)

E – 0,09% (1 voto)

MPT – 0, 09% (1 voto)

NC – 0 ,09% (1 voto)

VOLT – 0 ,09% (1 voto)

Aliança – 0,00% (0 votos)

ADN 0,00% (0 votos)

JPP – 0,00% (0 votos)

MAS – 0,00% (0 votos)

PTP – 0,00% (0 votos)

BRANCOS – 0 ,53% (6 votos)

NULOS – 1,50%, (17 votos)

Chega – 4,42% BE – PCP-PEV – L – PAN – E – MPT – NC – 0 VOLT – 0 Aliança – 0,00% (0 votos) ADN 0,00% (0 votos) JPP – 0,00% (0 votos) MAS – 0,00% (0 votos) PTP – 0,00% (0 votos) BRANCOS – 0 NULOS – 1,50%, (17 votos) Paço de Sousa

PS – 49,24% (1.136 votos)

PSD – 29,43% (679 votos)

Chega – 4,07% (94 votos)

PCP-PEV – 3,25% (75 votos)

BE – 2,77% (64 votos)

IL – 2,60% (60 votos)

RIR – 2,56% (59 votos)

PAN – 1 ,30% (30 votos)

CDS-PP – 1,13% (26 votos)

L – 0,82% (19 votos)

E – 0,13% (3 votos)

NC – 0 ,13% (3 votos)

VOLT – 0 ,13% (3 votos)

MAS – 0,09% (2 votos)

Aliança 0,04% (1 voto)

ADN 0,04% (1 voto)

JPP 0,04% (1 voto)

PTP 0,04% (1 voto)

MPT – 0,00% (0 votos)

BRANCOS – 0 ,82% (19 votos)

NULOS – 1,34%, (31 votos)

Chega – 4,07% PCP-PEV – BE – PAN – 1 L – E – NC – 0 VOLT – 0 MAS – 0,09% (2 votos) Aliança 0,04% (1 voto) ADN 0,04% (1 voto) JPP 0,04% (1 voto) PTP 0,04% (1 voto) MPT – 0,00% (0 votos) BRANCOS – 0 NULOS – 1,34%, (31 votos) Penafiel

PS – 43,33% (3.905 votos)

PSD – 33,24% (2.996 votos)

BE – 3,86% (348 votos)

IL – 3,70% (333 votos)

RIR – 2,44% (220 votos)

PCP-PEV – 2,15% (194 votos)

CDS-PP – 1,82% (164 votos)

PAN – 1 ,34% (121 votos)

L – 1,07% (96 votos)

E – 0,13% (12 votos)

MAS – 0,10% (9 votos)

Aliança – 0 ,07% (6 votos)

NC – 0 ,07% (6 votos)

ADN – 0,04% (4 voto)

MPT – 0,04% (4 voto)

VOLT – 0,04% (4 voto)

JPP – 0,02% (2 votos)

PTP 0,01% (1 voto)

BRANCOS – 0 ,83% (75 votos)

NULOS – 1,23%, (111 votos)

BE – 3,86% IL – RIR – PAN – 1 E – MAS – Aliança – 0 NC – 0 ADN – 0,04% (4 voto) MPT – 0,04% (4 voto) VOLT – 0,04% (4 voto) JPP – 0,02% (2 votos) PTP 0,01% (1 voto) BRANCOS – 0 NULOS – 1,23%, (111 votos) Peroselo

PS – 43,18% (339 votos)

PSD – 30,83% (242 votos)

BE – 8,92% (70 votos)

RIR – 3,82% (30 votos)

CDS-PP – 3,06% ( 24 votos)

Chega – 2 ,68% (21 votos)

IL – 1,78% (14 votos)

PCP-PEV – 1,02% (8 votos)

PAN – 0,76% (6 votos)

NC – 0,51% (4 votos)

L – 0,38% (3 votos)

E – 0,25% (2 votos)

JPP – 0,13% (1 voto)

MAS – 0,13% (1 voto)

MPT – 0,13% (1 voto)

PTP – 0,13% (1 voto)

Aliança – 0.00% (0 votos)

ADN – 0.00% (0 votos)

VOLT – 0.00% (0 votos)

BRANCOS – 0,64% (5 votos)

NULOS – 1,66%, (13 votos)

RIR – CDS-PP – 3,06% Chega – 2 PAN – NC – L – E – JPP – MAS – MPT – PTP – Aliança – 0.00% (0 votos) ADN – 0.00% (0 votos) VOLT – 0.00% (0 votos) BRANCOS – NULOS – 1,66%, (13 votos) Rans

PS – 43,23% (418 votos)

PSD – 27,09% (262 votos)

RIR – 16,44% (159 votos)

Chega – 3 ,72% (36 votos)

IL – 1,86% (18 votos)

BE – 1,65% (16 votos)

CDS-PP – 1,55% (15 votos)

PCP-PEV – 0,72% (7 votos)

PAN – 0,62% (6 votos)

L – 0,41% (4 votos)

ADN – 0,21% (2 votos)

E – 0,21% (2 votos)

JPP – 0,10% (1 voto)

MPT – 0,10% (1 voto)

VOLT – 0,10% (1 voto)

Aliança – 0.00% (0 votos)

MAS – 0.00% (0 votos)

NC – 0.00% (0 votos)

PTP – 0.00% (0 votos)

BRANCOS – 0,31% (3 votos)

NULOS – 1,76%, (17 votos)

RIR – Chega – 3 PAN – L – ADN – E – JPP – MPT – VOLT – Aliança – 0.00% (0 votos) MAS – 0.00% (0 votos) NC – 0.00% (0 votos) PTP – 0.00% (0 votos) BRANCOS – NULOS – 1,76%, (17 votos) Rio Mau

PS – 48,57% (407 votos)

PSD – 26,73% (224 votos)

PCP-PEV – 7,64% (64 votos)

BE – 5,25% (44 votos)

Chega – 3,22% (27 votos)

IL – 2,98% (25 votos)

RIR – 1,19% (10 votos)

PAN – 0,84% (7 votos)

L – 0 ,60% (5 votos)

CDS-PP – 0,36% (3 votos)

E – 0,36% (3 votos)

Aliança – 0,24% (2 votos)

ADN – 0,12% (1 voto)

MAS – 0,12% (1 voto)

MPT – 0,12% (1 voto)

NC – 0,12% (1 voto)

PTP – 0,12% (1 voto)

VOLT – 0,12% (1 voto)

JPP- 0,00% (0 votos)

MAS – 0,00% (0 votos)

BRANCOS – 0 ,95% (8 votos)

NULOS – 0,36%, (3 votos)

PCP-PEV – BE – 5,25% L – 0 CDS-PP – E – ADN – MAS – MPT – NC – 0,12% (1 voto) PTP – 0,12% (1 voto) VOLT – 0,12% (1 voto) JPP- 0,00% (0 votos) MAS – 0,00% (0 votos) BRANCOS – 0 NULOS – 0,36%, (3 votos) Rio de Moinhos

PS – 45,99% (700 votos)

PSD – 36,33% (553 votos)

Chega – 3,61% (55 votos)

BE – 3,48% (53 votos)

RIR – 2,63% (40 votos)

IL – 1,77% (27 votos)

PCP-PEV – 1,18% (18 votos)

PAN – 1,12% (17 votos)

CDS-PP – 1,05% (16 votos)

L – 0 ,26% (4 votos)

E – 0,20% (3 votos)

MPT – 0,13% (2 votos)

VOLT – 0,13% (2 votos)

JPP – 0,07% (1 voto)

MAS – 0,07% (1 voto)

NC – 0,07% (1 voto)

PTP – 0,07% (1 voto

Aliança- 0,00% (0 votos)

ADN – 0,00% (0 votos)

BRANCOS – 0 ,59% (9 votos)

NULOS – 1,25%, (19 votos)

Chega – BE – 3,48% CDS-PP – L – 0 E – JPP – MAS – NC – PTP – Aliança- 0,00% (0 votos) ADN – 0,00% (0 votos) BRANCOS – 0 NULOS – 1,25%, (19 votos) S. Mamede de Recezinhos

PS – 54,11% (408 votos)

PSD – 29,44% (222 votos)

Chega – 3,18% (24 votos)

IL – 3,18% (24 votos)

BE – 2,25% (17 votos)

RIR – 2,12% (16 votos)

PCP-PEV – 1,46% (11 votos)

CDS-PP – 1,19% (9 votos)

PAN – 0,93% (7 votos)

L – 0 ,27% (2 votos)

NC – 0 ,27% (2 votos)

VOLT – 0 ,27% (2 votos)

Aliança- 0,00% (0 votos)

ADN – 0,00% (0 votos)

E – 0,00% (0 votos)

JPP – 0,00% (0 votos)

MAS – 0,00% (0 votos)

MPT – 0,00% (0 votos)

PTP – 0,00% (0 votos)

BRANCOS – 0 ,66% (5 votos)

NULOS – 0,66%, (5 votos)

Chega – BE – 2,25% CDS-PP – L – 0 NC – 0 VOLT – 0 Aliança- 0,00% (0 votos) ADN – 0,00% (0 votos) E – 0,00% (0 votos) JPP – 0,00% (0 votos) MAS – 0,00% (0 votos) MPT – 0,00% (0 votos) PTP – 0,00% (0 votos) BRANCOS – 0 NULOS – 0,66%, (5 votos) S. Martinho de Recezinhos

PS – 47,80% (488 votos)

PSD – 33,99% (347 votos)

CDS-PP – 2,94% (30 votos)

RIR – 2,94% (30 votos)

Chega – 2,74% (28 votos)

IL – 2,74% (28 votos)

BE – 1,96% (20 votos)

PAN – 0,98% (10 votos)

PCP-PEV – 0,59% (6 votos)

L – 0 ,49% (5 votos)

NC – 0 ,29% (3 votos)

E – 0 ,20% (2 votos)

MAS – 0,10% (1 voto)

VOLT – 0,10% (1 voto)

Aliança – 0,00% (0 votos)

ADN – 0,00% (0 votos)

JPP – 0,00% (0 votos)

MPT – 0,00% (0 votos)

PTP – 0,00% (0 votos)

BRANCOS – 1 ,27% (13 votos)

NULOS – 0,88%, (9 votos)

CDS-PP – Chega – 2,74% PAN – L – 0 NC – 0 E – 0 MAS – 0,10% (1 voto) VOLT – 0,10% (1 voto) Aliança – 0,00% (0 votos) ADN – 0,00% (0 votos) JPP – 0,00% (0 votos) MPT – 0,00% (0 votos) PTP – 0,00% (0 votos) BRANCOS – 1 NULOS – 0,88%, (9 votos) Sebolido

PS – 55,03% (268 votos)

PSD – 21,15% (103 votos)

BE – 5,34% (26 votos)

PCP-PEV – 5,34% (26 votos)

Chega – 3,90% (19 votos)

IL – 2,26% (11 votos)

CDS-PP – 1,85% (9 votos)

RIR – 1,44% (7 votos)

L – 0,82% (4 votos)

PAN – 0 ,41% (2 votos)

Aliança – 0,00% (0 votos)

ADN – 0,00% (0 votos)

E – 0,00% (0 votos)

JPP – 0,00% (0 votos)

MAS – 0,00% (0 votos)

MPT – 0,00% (0 votos)

NC – 0,00% (0 votos)

PTP – 0,00% (0 votos)

VOLT – 0,00% (0 votos)

BRANCOS – 1 ,23% (6 votos)

NULOS – 1,23%, (6 votos)

BE – Chega – 3,90% RIR – PAN – 0 E – 0,00% (0 votos) JPP – 0,00% (0 votos) MAS – 0,00% (0 votos) MPT – 0,00% (0 votos) NC – 0,00% (0 votos) PTP – 0,00% (0 votos) VOLT – 0,00% (0 votos) BRANCOS – 1 NULOS – 1,23%, (6 votos) Termas de S. Vicente

PS – 40,10% (1.080 votos)

PSD -40,03% (1.078 votos)

Chega- 3 ,97% (107 votos)

RIR – 3,64% (98 votos)

BE – 2,90% (78 votos)

IL – 2,67% (72 votos)

CDS-PP – 1,41% (38 votos)

PAN – 0,85% (23 votos)

PCP-PEV – 0,85% (23 votos)

L – 0 ,71% (19 votos)

JPP – 0,20% (6 votos)

VOLT – 0,19% (5 votos)

NC – 0,15% (4 voto)

E – 0,11% (3 votos)

Aliança – 0,07% (2 votos)

MAS – 0,07% (2 votos)

PTP – 0,04% (1 voto)

ADN- 0,00% (0 votos)

MPT- 0,00% (0 votos)

BRANCOS – 0 ,59% (16 votos)

NULOS – 1,41%, (38 votos)

Chega- 3 BE – 2,90% PAN – L – 0 NC – 0,15% (4 voto) E – 0,11% (3 votos) Aliança – 0,07% (2 votos) MAS – 0,07% (2 votos) PTP – 0,04% (1 voto) ADN- 0,00% (0 votos) MPT- 0,00% (0 votos) BRANCOS – 0 NULOS – 1,41%, (38 votos) Valpedre

PSD – 43,74% (360 votos)

PS – 38,64% (318 votos)

Chega- 4 ,37% (36 votos)

RIR – 3,65% (30 votos)

CDS-PP – 2,07% (17 votos)

BE – 1,94% (16 votos)

IL – 1,94% (16 votos)

PAN – 0,97% (8 votos)

PCP-PEV – 0,61% (5 votos)

ADN – 0 ,24% (2 votos)

E – 0 ,24% (2 votos)

L – 0,24% (2 votos)

PTP – 0,12% (1 voto)

Aliança – 0,00% (0 votos)

JPP – 0,00% (0 votos)

MAS – 0,00% (0 votos)

MPT- 0,00% (0 votos)

NC- 0,00% (0 votos)

VOLT – 0,00% (0 votos)

BRANCOS – 0 ,24% (2 votos)

NULOS – 0,97%, (8 votos)