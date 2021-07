A Juventude Pacense conquistou hoje , em Coimbra, o inédito título da Taça Nacional de seniores masculinos.

Na final nacional que juntou o vencedor da zona norte da prova (Juventude Pacense), com o vencedor da zona sul ( Real Vale de Cavala), levou a melhor a equipa pacense, que triunfou por 73-69.

A final teve lugar no Pavilhão dos Olivais, em Coimbra, o triunfo sobre a equipa da Charneca da Caparica foi assim descrito no site oficial da Federação Portuguesa de Basquetebol:

“O jogo foi bastante equilibrado (parciais de 16-14, 17-24, 17-13 e 23-18), com as equipas sempre muito próximas uma da outra e a alternarem na liderança do marcador.

Já no último minuto, com o resultado a registar uma igualdade a 69 pontos, um triplo pacense quase sentenciou o encontro.

Em termos individuais, na formação de Paços de Ferreira, destaque para Jorge Gonçalves (26pts, 4res, 3ast), Ricardo Santos (13pts, 2res, 1ast), Pedro Silva (13pts, 2res, 8ast, 3rb) e Diogo Santos (10pts, 9res, 1ast, 1dl), enquanto no Vale de Cavala sobressaíram Hélder Oliveira (22pts, 3res, 1ast, 1rb) e Ramalianes Silva (11pts, 13res, 2ast, 1rb, 1dl).”

Imagens www.fpb.pt