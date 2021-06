A equipa sénior masculina da Juventude Pacense venceu esta noite a Zona Norte da VI Taça Nacional de Basquetebol, apurando-se para a final nacional que terá lugar no próximo sábado (3 de julho).

Na final da zona norte, terminada há pouco no Pavilhão do CD Póvoa, a equipa pacense bateu o Clube Basquete de Viana, por 75-65.

Na final nacional a JP irá defrontar o Real Vale Cavala (Charneca da Caparica), que também esta noite bateu o ASC/BVRM de Reguengos de Monsaraz, por 77-64.

Equipa Feminina perde final

Na vertente feminina, a equipa da Juventude Pacense foi derrotada na final da prova pelo CB Queluz “B”, que venceu a edição 2020/2021 da Taça Nacional de seniores femininos ao bater a JP por 82-66.

FPB