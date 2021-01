Jovem de 24 anos morre em despiste de mota

Um jovem de 24 anos morreu na sequência de um despiste de mota, na tarde deste domingo, na Rua 3 de Março, junto à escola Joaquim de Araújo, em Guilhufe, Penafiel.

José Carlos Nogueira seguia numa mota que adquiriu há cerca de três meses e frente à escola Joaquim de Araújo, entrou em despiste, acabando por ser projetado contra um sinal de trânsito.

À chegada dos Bombeiros Voluntários de Penafiel o jovem motociclista encontrava-se em paragem cardiorrespiratória. “Iniciamos as manobras de reanimação, também como o apoio diferenciado da equipa da viatura médica de emergência e reanimação do Vale do Sousa, que se prolongaram por cerca de 40 minutos, mas sem sucesso”, relatou Alexandre Alves, comandante da corporação penafidelense.

José Carlos Nogueira residia na vila penafidelense de Paço de Sousa e era estudante de Engenharia, encontrando-se atualmente a fazer o mestrado.

No local do acidente, além dos quatro veículos e nove operacionais dos Bombeiros Voluntários de Penafiel, esteve ainda a equipa da viatura médica de emergência e reanimação do Vale do Sousa. Esteve ainda a GNR e a equipa do Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação (NICAV) da GNR que vai agora investigar o acidente.