Jovem com cerca de 20 anos perde a vida em despiste

Uma jovem, com cerca de 20 anos, perdeu a vida na tarde deste domingo, na sequência de um aparatoso despiste ocorrido na Via Panorâmica, em Eiriz, Paços de Ferreira.

Ao que foi possível apurar, o carro conduzido pela jovem entrou em despiste, e capotou, acabando por ficar imobilizado numa zona de mato.

Com a violência do despiste, a vítima ficou encarcerada. Foi retirada da viatura pelos Bombeiros Voluntários de Freamunde e assistida no local pelas equipas da viatura médica de emergência e reanimação do Vale do Sousa e do Hospital do São João, no Porto e pela equipa de suporte imediato de vida de Santo Tirso. Apesar dos esforços, a jovem não resistiu à gravidade dos ferimentos.

No local esteve ainda a GNR de Freamunde e Paços de Ferreira.