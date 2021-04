João Pinto empossado comandante dos Bombeiros Voluntários de Paço de Sousa

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Paço de Sousa tem um novo comandante. João Pinto foi empossado este domingo, numa cerimónia muito emotiva, na qual recordou a sua ligação à corporação, que começou há 19 anos.

Com a voz embargada e tomado pela emoção e já depois de tomado posse do cargo de comandante dos Bombeiros Voluntários de Paço de Sousa, João Pinto recordou a sua entrada na corporação, como cadete, por influência do seu avô, que também serviu a corporação.

Com uma vasta experiência e dedicação à causa, João Pinto foi o escolhido pelos colegas do corpo ativo, depois de Adelino Correia ter pedido a demissão do cargo. Foi para os colegas bombeiros que se dirigiu palavras de agradecimento, pela “confiança” que lhe depositaram. “Avizinham-se tempos difíceis, vou ser muito exigente, rigoroso, teimoso, mas vou estar ao vosso lado, como comandante, mas também como amigo, porque para mim são os melhores bombeiros do mundo”, afirmou.