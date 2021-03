Um homem de 78 anos foi identificado na quinta-feira pela detenção ilegal de 22 aves cinegéticas e uma não cinegética, no concelho de Paços de Ferreira.

No âmbito de um patrulhamento na localidade de Arreigada, em Paços de Ferreira, os elementos do Núcleo de Proteção de Ambiental (NPA) de Felgueiras procederam ao resgate de 22 aves cinegéticas e uma não cinegética, que se encontravam em cativeiro.

No seguimento da ação policial, foram levantados três autos de contraordenação, um no âmbito de detenção de espécies cinegéticas, um no âmbito de detenção de espécie não cinegética e outro por falta de registo de atividade de apicultura.

Ainda foram resgatadas 10 rolas bravas; seis pombos torcaz; quatro pegas-rabudas; um gaio ; um melro e um corvo.

A Guarda Nacional Republicana, através do Serviço da Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA), tem como preocupação diária a proteção dos animais, apelando à denúncia de situações de âmbito ambiental. Para qualquer denúncia de infrações ou esclarecimento de dúvidas, contacte a Linha SOS Ambiente e Território (808 200 520).