A GNR deteve, na terça-feira, um homem de 38 anos por posse ilegal de armas, no concelho de Penafiel. Durante a ação, foi também apreendida uma pistola de calibre 6,35mm, uma arma de ar comprimido e mais de 500 munições.

“Na sequência de uma denúncia os militares da Guarda deram cumprimento a um mandado de busca domiciliária que culminou com a detenção do suspeito e com a apreensão de armas sem registo ou qualquer tipo de documentação”, relata a GNR, em comunicado.

Os militares da GNR apreenderam uma pistola de calibre 6,35mm, uma arma de ar comprimido, bem como 526 munições de diferentes calibres. O detido foi constituído arguido, e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Penafiel.

A GNR relembra que, de acordo com o Regime Jurídico das Armas e Munições, quem detiver arma não registada ou manifestada, quando obrigatório, constitui um crime de posse ilegal.