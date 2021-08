Homem de 42 anos morre durante passeio de mota com os amigos

Um homem de 42 anos morreu na manhã deste domingo, quando passeava de mota com os amigos, na Sobreira, concelho de Paredes. Abílio Vieira entrou em paragem cardiorrespiratória e apesar dos esforços das equipas médicas, não resistiu.

Ao que o JN apurou, Abílio Vieira estava a andar de mota com os amigos, na Sobreira, quando se sentiu mal e entrou em paragem cardiorrespiratória.

Foi depois assistido no local pelos Bombeiros Voluntários de Cete e pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Vale do Sousa.

Apesar das manobras de reanimação realizadas, Abílio Vieira não resistiu e o óbito foi declarado no local.

Abílio Vieira residia na freguesia paredense de Sobreira. Era casado e tinha uma filha.