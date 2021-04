Marisa Vieira, atleta e militar do posto da GNR de Penafiel, sagrou-se, no domingo, campeã nacional de Trail, ao cruzar os 35 quilómetros do Trilhos do Pastor, na Batalha, em 3:40 horas. Com o título “no bolso”, a atleta penafidelense vai participar no Mundial da Tailândia, agendado de 11 a 14 de novembro.

Na Batalha, a atleta de 39 anos, que representa o emblema da Furfor Running Project, percorreu os 35 quilómetros do trilho em 3:40 horas, com menos sete minutos que a segunda classificada, Lucinda Sousa.

Os Trilhos do Pastor contam com um desnível positivo de 1.500 metros, atravessando a Serra d’Aire e Candeeiros, com partida e chegada na aldeia da Pia do Urso.