Com uma vasta experiência na prestação de cuidados de saúde, o grupo Vale do Sousa Saúde, está fortemente implementado na região, contando com um total de 30 postos de colheita e sete clínicas.

O grupo Vale do Sousa Saúde tem como principal atividade a prestação de cuidados de saúde, na área dos meios de diagnóstico e terapêutica. Teve a sua origem em 1978, com a criação do Laboratório de Análises Clínicas Vale do Sousa, em Penafiel, e atualmente conta com uma rede mais de 30 unidades de colheitas e sete clínicas na região do Tâmega e Sousa e região de Basto.

Nos últimos 10 anos diversificou a sua atividade, disponibilizando uma oferta integrada nas áreas de Radiologia, Gastrenterologia e Cardiologia, com o objetivo de proporcionar um serviço de proximidade na área da saúde.

“Nos últimos anos tivemos um crescimento sustentado uma vez que sempre estivemos focados em oferecer um serviço de qualidade. Nesse sentido foi efetuado um investimento acrescido nas nossas áreas de atuação com especial atenção na área laboratorial”, considerou o gestor do grupo, Américo Aguiar.

Prova disso é o investimento que o grupo efetuou no ano passado, na modernização das instalações do Laboratório Central, melhorando as condições operacionais, tecnológicas e de segurança.

Foi ainda levado a cabo um forte investimento em tecnologia de ponta para as áreas de imunologia, bioquímica, e particularmente no ramo de biologia molecular, para automatização e aumento de capacidade da testagem ao SARS-CoV-2 RT PCR.

Pandemia obrigou a adaptação do Grupo Vale do Sousa Saúde

Há um ano, a pandemia trouxe consigo a necessidade da realização de testes de deteção para conter a transmissão do vírus e quebrar cadeias de contágio. Por dia, milhares de cidadãos são testados à COVID-19 a nível nacional, o que exige um esforço adicional em prol da saúde pública.

Nesse sentido, o grupo tem vindo a desempenhar um papel crucial a nível regional, tendo investido para aumentar a capacidade de testes realizados, mas também na manutenção dos restantes serviços prestados à população.

“A pandemia obrigou a uma adaptação e reorganização à nova realidade, o que levou à abertura de Centros COVID-19 em formato Drive Thru e diversas unidades de rastreio na rede do grupo”, explica o responsável pelo grupo Vale do Sousa Saúde.

Atualmente, o Grupo Vale do Sousa Saúde está a preparar mais um investimento no Vale do Sousa, na cidade de Paredes. Um novo espaço de saúde vai agregar as ofertas nas áreas da Radiologia, Cardiologia, Gastrenterologia e Análises Clínicas.