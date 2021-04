A GNR recuperou na terça-feira diverso material furtado, avaliado em cerca de 120 mil euros, em vários pontos do distrito, inclusive Paços de Ferreira. Foram detidos oito homens, com idades compreendidas entre os 22 e os 45 anos.

“No âmbito de uma investigação que durava há cerca de quatro meses por diversos furtos em estabelecimentos comerciais e em armazéns de distribuição alimentar e do setor têxtil ocorridos nos distritos do Porto e de Braga, os militares da Guarda efetuaram 24 buscas, dez domiciliárias e 14 em armazéns e viaturas, nas localidades do Porto, Arcozelo, Alfena e Paços de Ferreira”, informou a GNR, em nota de imprensa.

Através das buscas realizadas, foi possível apreender e recuperar:

Cerca de 300 caixas contendo garrafas de bebidas alcoólicas;

Cerca de 800 artigos têxteis (cortinados e atoalhados);

Cerca de 20 eletrodomésticos (fornos e fogões);

Cerca de 2 500 peças de vestuário;

112 pares de sapatos;

Três televisões LCD;

Uma minimota;

Duas viaturas utilizadas para realizar os furtos;

Uma arma Taser.

No total, o material apreendido ronda os 120 mil euros e vai ser “restituído aos seus legítimos proprietários”, informou a Guarda. Os factos foram remetidos para o Tribunal Judicial de Penafiel.

A operação foi levada a cabo através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Amarante e de Penafiel, com o reforço da estrutura de investigação criminal do Comando Territorial do Porto, do Destacamento de Intervenção (DI) do Porto e com o apoio da Polícia de Segurança Pública (PSP).