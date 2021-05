Formador que matou a tiro guarda prisional começou a ser julgado

Começou a ser julgado esta segunda-feira, em Paços de Ferreira, o instrutor de tiro que atingiu mortalmente uma guarda prisional, na carreira de tiro da cadeia de Paços de Ferreira.

O incidente aconteceu a 6 de novembro de 2018. Carla Amorim era guarda prisional no Estabelecimento Prisional de Santa Cruz do Bispo e participava numa ação de formação integrada no plano anual de tiro, no Estabelecimento Prisional de Paços de Ferreira, quando foi atingida a tiro no peito por um formador e não resistiu.

O formador, que começou hoje a ser julgado no Tribunal de Paços de Ferreira, está acusado de um crime de homicídio por negligência.