“Fique em Casa- Fique connosco” promove Penafiel e quer apoiar as pessoas em confinamento

A Câmara Municipal de Penafiel lançou um programa, denominado “Fique em Casa- Fique connosco”, que vai apresentar conteúdos on line, para ocupar as pessoas em casa, nesta fase de isolamento.

Nas próximas semanas, ao longo de todos os dias, os conteúdos serão partilhados na página oficial do Município e nas plataformas Facebook, Instagram e Youtube (vídeos).

A rubrica “Penafiel em movimento” – vai apresentar conteúdos desportivos e aulas on line – vai para o ar todas as segundas, quartas e sábados, às 10hh00. Às quartas-feiras, às 21h00, é tempo de conhecermos um pouco mais o Museu Municipal, com uma visita guiada pelo património de Penafiel, na rubrica “Descubra o Museu de Penafiel”. Os seguidores poderão acompanhar ainda vários conteúdos produzidos pela equipa do Museu, todas as segundas-feiras, às 15h00, em “Histórias do Museu”.

A Biblioteca Municipal de Penafiel vai também estar em destaque com duas rubricas dedicadas à literatura com a “Hora do Conto da Biblioteca” e o “Histórias da Biblioteca”. A “Hora do Conto”, com leituras de livros por parte dos técnicos da instituição, estará disponível todas as quintas feiras, às 10h00. E o “Histórias da Biblioteca” irá promover conteúdos seleccionados pela Biblioteca na sua página facebook, com documentários e informação sobre livros e escritores, aos sábados, às 15h00.

Às quintas-feiras, a partir das 15h00, o Arquivo Municipal de Penafiel desvenda factos e momentos históricos sobre o concelho de Penafiel, na rubrica “Histórias do Arquivo”.

O “Fique em Casa – Fique connosco” vai ainda resgatar várias reportagens de televisão (arquivo) Penafiel e será apresentado às segundas, terças, quintas, sábados e domingos, às 21h00, no “Recordar Penafiel na TV”.

Haverá ainda culinária com o “Receitas em Casa”, todas as terças e sextas, às 10h00.

Ao longo de todo este programa, em pleno confinamento, serão partilhadas todas as terças e sextas-feiras, às 15h00, informações da Direção Geral da Saúde e sugestões e boas práticas no combate à pandemia, no “Pela sua saúde e Bem-estar”. Sempre que se justifique, informações do género poderão ser partilhados fora dos dias previstos no programa.

“Penafiel é História em 30 segundos” é mais uma das rubricas que vai ser recuperada durante este confinamento. Todas as quartas-feiras às 15h00, pequenos vídeos vão dar a conhecer algumas curiosidades acerca de jardins e edifícios emblemáticos da cidade de Penafiel. Além desta, a rubrica “(re)Descubra Penafiel” convida-o a viajar por todo o Concelho à descoberta das maravilhas de Penafiel. Às sextas-feiras, por volta das 21h00.

Aos domingos, pelas 15h00, os seguidores do facebook da autarquia, vão ser desafiados a responder ao “Quiz Penafiel” e assim pôr à prova os conhecimentos que têm sobre o concelho de Penafiel.