João Batista, natural de Figueiró e com formação futebolística repartida entre o SC Freamunde e o FC Paços de Ferreira, onde chegou a jogar pela equipa «B» (2017/18), entrou hoje para a história do Lank Vilaverdense ao apontar o golo que derrotou a BSad (1-0) e garantiu a primeira presença da equipa minhota nos campeonatos profissionais de futebol.

Depois de um empate em Vila Verde (1-1), hoje jogou-se Estádio Municipal de Rio Maior a 2.ª mão do ‘play-off’ de acesso à Liga 2. A partida ficou decidida aos 21 minutos, quando João Batista subiu de cabeça e deu o melhor seguimento a um livre cobrado por Gonçalo Teixeira, apontando o único golo do desafio. A equipa minhota irá competir na Liga 2 em 2023/2024, relegando o B SAD (que vai associar-se ao Cova da Piedade na próxima temporada) para a Liga 3.

João Batista participou em 34 jogos e apontou 6 golos nesta que foi a primeira época na equipa de Vila Verde. Após ter saído do FC Paços de Ferreira em 2018 pela extinção da equipa «B», passou pelo D. Aves, Olhanense, Juventude de Pedras Salgadas, Tirsense e Lank Vilaverdense. Caso se mantenha na equipa minhota na próxima época será adversário do FC Paços de Ferreira na II Liga.

