Fernando Matos, candidato do Partido Social Democrata (PSD) à Junta de Freguesia de Freamunde nas próximas autárquicas, veio negar a intenção de instalar uma sede de campanha na freguesia. Este esclarecimento chegou na sequência de informações avançadas por um meio de comunicação local, sendo que a concelhia tinha anunciado que não ia instalar qualquer destes espaços.

A nota enviada ao IMEDIATO e assinada pelo próprio candidato elucida que o espaço existe e está a ser usado pela equipa de campanha para reuniões de trabalho “não sendo desta forma uma sede de campanha, não estará aberta, nem se realizará qualquer evento neste espaço”.

“Contudo, adianto que há a vontade, e comigo Freamunde terá o PSD aqui representado, através da criação de um núcleo do partido. Este passo que agora estamos a dar com as reuniões para elaborarmos o nosso programa e debatermos os temas programáticos para o nosso projeto por Freamunde, será o embrião para o núcleo do PSD para o norte do concelho”, afirma Fernando Matos.

O candidato social-democrata à Junta de Freguesia freamundense reforçou ainda que conta com “o apoio total do PSD concelhio” para a criação do núcleo e que foi um dos primeiros a defender a realização da campanha na rua, com “os políticos a ir ao terreno perceber as preocupações das pessoas”.