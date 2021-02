Homem ferido com gravidade depois de ser esmagado entre dois reboques

Um homem de 40 anos ficou ferido com gravidade depois de ter ficado esmagado entre dois reboques, em Castelões, Penafiel.

Ao que o Jornal IMEDIATO apurou, o acidente aconteceu ao final da tarde desta segunda-feira, junto ao acesso à autoestrada A4, quando a vítima tentava pôr um reboque a funcionar, com recurso a cabos de bateria, quando um outro se destravou, entalando o homem entre as duas viaturas.

O homem ficou ferido com gravidade e foi assistido no local pelos Bombeiros Voluntários de Penafiel e pela equipa da viatura médica de emergência e reanimação do Vale do Sousa. Foi depois transportado para o Hospital Padre Américo, em Penafiel.