Feira das Cebolas acontece no Sameiro durante 10 dias, mas não vai haver feira de São Bartolomeu

A Avenida Gaspar Baltar, no Sameiro, vai acolher mais uma edição da Feira de São Bartolomeu, também conhecida como Feira das Cebolas. O evento, promovido pela Confraria do Presunto e da Cebola do Tâmega e Sousa, em parceria com a Câmara Municipal de Penafiel, decorre de 15 a 25 de agosto. Contudo, pelo segundo ano consecutivo, a autarquia cancelou a Feira de São Bartolomeu, devido à pandemia.

Ao longo de dez dias, a Avenida Gaspar Baltar, junto ao Sameiro, em Penafiel, vai acolher cerca de 50 produtores na tradicional Feira de São Bartolomeu. “Este ano não estarão todos pois alguns já estão a vender a cebola em casa”, referiu ao Jornal IMEDIATO Joaquim Ferreira, grão-mestre da Confraria do Presunto e da Cebola do Tâmega e Sousa, entidade organizadora do evento.

Segundo Joaquim Ferreira, este foi um ano de “boa produção de cebola, com qualidade e em mais quantidade do que o ano passado”, o que faz com que estejam reunidas todas as condições para que o evento seja um sucesso.

A par com a Feira de São Bartolomeu, vai ter lugar no dia 20 de agosto, às 10 horas, o concurso para eleger a melhor cebola garrafal. Os vencedores vão ser conhecidos no dia 24 de agosto, dia de São Bartolomeu, pelas 10 horas, numa pequena cerimónia que será animada por um grupo de bombos.

Pelo segundo ano consecutivo e devido à pandemia, não haverá Feira de São Bartolomeu, no dia 24 de agosto e a Confraria do Presunto e da Cebola do Tâmega e Sousa não vai realizar novo capítulo de entronização de novos confrades. “É uma cerimónia que envolve cerca de 400 pessoas e que não podemos reunir esse número de pessoas em pandemia. Além disso, foi um evento que nasceu na Agrival e não faz sentido que acontece quando não acontece a Agrival”, explicou o grão-mestre da Confraria. “Fica a esperança de que a possamos realizar no próximo ano”, concluiu.