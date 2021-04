Federação avoca processo eleitoral autárquico em Paços de Ferreira

A Federação Distrital do Partido Socialista do Porto vai avocar o processo eleitoral autárquico. A decisão foi tomada na noite deste domingo, depois de uma reunião que decorreu na freguesia de Raimonda, na qual participou o líder Manuel Pizarro.

Depois de Humberto Brito ter anunciado que não seria candidato à Câmara Municipal de Paços de Ferreira, na sequência de declarações com a presidente da estrutura concelhia, os presidentes de junta, membros da Assembleia Municipal e do executivo municipal, eleitos pelo Partido Socialista, pediram uma reunião de urgência com Manuel Pizarro, o presidente da Federação Distrital do Partido Socialista do Porto.

A reunião aconteceu ao final do dia deste domingo e, ao que o Jornal IMEDIATO apurou, terminou com a garantia por parte de Manuel Pizarro de que a Federação vai avocar a si o processo eleitoral autárquico em Paços de Ferreira.

Já durante a manhã, em Penafiel, o líder da distrital tinha dito ao Jornal IMEDIATO que o candidato estava escolhido – Humberto Brito – na sequência de uma proposta apresentada pela concelhia, que foi ratificada pela estrutura distrital, em reunião que decorreu na sexta-feira, durante a qual Armanda Fernandez, presidente da concelhia, fez uma declaração de voto, dizendo que a estrutura apoia o candidato, mas com algumas condições.