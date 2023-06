O FC Paços de Ferreira Diogo Jota eSports conquistou a Supertaça eLiga Portugal de futebol virtual. Os Castores tinham sido finalistas derrotados pelo Estoril Praia eSports 22 na final da Taça eLiga, mas desforraram-se este sábado ao vencer a equipa da linha na Supertaça, com um resultado agregado de 4-2.

Nas meias-finais, a formação pacense consegui levar a melhor sobre o Benfica Teleperformance, atual campeão nacional, com um triunfo por 2-1, no conjunto das duas partidas.

Na final, os Castores contaram com o apoio presencial de Diogo Jota – internacional português do Liverpool FC que fez a sua formação e estreia profissional no FC Paços de Ferreira – atleta que tem parceria com a equipa pacense de eSports.

Os Castores arrancaram da melhor forma a final da Supertaça, com um triunfo conseguido já na parte final da primeira partida (2-1). A história do segundo jogo foi idêntica, com a equipa pacense a repetir o 2-1 e a estabelecer o agregado final de 4-2.

O FC Paços de Ferreira DJE tornou-se assim o campeão da Supertaça eLiga Portugal 2023, sucedendo no palmarés ao Moreirense FC EGN.

