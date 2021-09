Faleceu Nelson Lopes, o “James Bond” do Grupo Teatral Freamundense

Faleceu aos 82 anos, Nelson Lopes, um dos fundadores do Grupo Teatral Freamundense (GTF).

Nelson Lopes nasceu em Freamunde em 1938 e teve uma vida dedicado ao teatro. Aos quinze anos subiu ao palco pelo Grupo Cénico de Freamunde e em 1963 participa na criação do projeto Grupo Teatral Freamundense, onde se manteve até aos dias de hoje, com mais de 60 anos dedicados ao teatro.

Apesar de não representar, Nelson Lopes ainda era um membro ativo do grupo, onde era carinhosamente chamado de James Bond. “Tratávamos o Nélson por James Bond. Era uma expressão carinhosa, pois havia muito respeito e consideração pelo saber dele”, referiu Francisco Graça, presidente do GTF.

Hoje, o Grupo Teatral Freamundense lamenta a morte de um “mestre”, um homem que apesar de estar afastado da representação, manteve-se presente e proximidade da vida do grupo. “Hoje perdi um amigo. Uma pessoa muito querida no grupo, que era vista como uma mestre, um companheiro, um amigo”, lamentou o presidente do GTF.

Nélson Lopes foi recentemente convidado para ser o mandatário da Cultura da candidatura do social-democrata Alexandre Costa à Câmara Municipal de Paços de Ferreira nas Eleições Autárquicas 2021.

Em virtude do falecimento de Nelson Lopes, o PSD Paços de Ferreira decidiu suspender as suas ações de campanha pública de todas as candidaturas até quarta-feira, dia 1 de setembro, dia das cerimónias fúnebres de Nelson Lopes.

Também a Câmara Municipal de Paços de Ferreira, manifestou “o seu mais profundo pesar” pelo falecimento de Nelson Lopes, “personalidade que muito deu à arte e cultura do nosso concelho e muito em particular, à cidade de Freamunde”.