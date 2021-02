O Euromilhões, um dos jogos de apostas mais populares no país, está esta sexta-feira com o maior jackpot de sempre: 220 milhões de euros. Desde que o jogo foi lançado, em 2004, o prémio máximo saiu no total 503 vezes e 78 delas (15,5%) calharam a portugueses.

Recorde-se que um dos jackpots saiu já saiu na região, nomeadamente a uma mulher de Rebordosa, em Paredes, no ano de 2016. Com uma aposta de 2,5€, a mulher de 53 anos, que explorava o bar dos Bombeiros Voluntários, ganhou 17 milhões de euros.

Nos nove países em que o Euromilhões está disponível, Portugal aparece na quarta posição a nível da soma dos prémios ganhos até à data, com 6.760.136.401,91€ atribuídos. O Reino Unido lidera a lista, com mais de 10 biliões de libras em prémios, de acordo com a página oficial do Euromilhões.

Os jogadores podem comprar o seu bilhete nos revendedores até às 19:30, sendo que de forma online é possível realizar até imediatamente antes do sorteio, que acontece por volta das 20:00. Os resultados estão disponíveis a partir das 20:15.