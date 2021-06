Entra em contramão na A11 e colide com um carro que se incendeia

Uma condutora de 33 anos entrou em contramão na A11, na tarde desta quarta-feira, em Lousada e acabou por embater frontalmente contra outra viatura que se incendiou.

O acidente aconteceu ao início da tarde no nó da saída da A41 para a A11, em Lousada, no sentido Lousada/Marco de Canaveses, quando a condutora de uma viatura entrou em contramão no nó de acesso da A41 à A11.

Os dois carros colidiram frontalmente, e incendiaram-se com a violência do embate.

A condutora da viatura que seguia em contramão, uma mulher de 33 anos, ficou ferida com gravidade; foi assistida no local pelos Bombeiros Voluntários de Lousada e pelas equipas da viatura médica de emergência e reanimação do Hospital de São João, no Porto e do suporte imediato de vida de Amarante e transportada para o Hospital Padre Américo, em Penafiel.

O outro condutor sofreu ferimentos ligeiros e foi assistido no local.

Além de uma ambulância, os Bombeiros Voluntários de Lousada mobilizaram para o local duas viaturas de combate a incêndios, uma para combater as chamas que deflagraram nas viaturas e a outra para controlar o fogo que se propagou à vegetação.