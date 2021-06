O CD Águias de Eiriz, a ADC Penamaior e AJM Lamoso conseguiram passaram na segunda eliminatória das respetivas provas distritais da Associação de Futebol (AF) do Porto e “já cheiram” a subida de divisão, conseguindo um lugar nas meias-finais.

Na quarta-feira, o CD Águias de Eiriz superou o SC Nun Álvares, de Paredes, por 2-1, com golos de Pedro Neto (25’) e Rateira (40’) e assegurou um lugar nas meias-finais da Divisão de Honra da AF Porto.

A ADC Penamaior, que milita na Primeira Divisão da AF Porto, venceu o GD Aldeia Nova por 3-2 e passou às meias finais, com golos de Frade (15’) e Meireles (77’ e 80’).

“Sentimo-nos muito felizes com esta vitória e acaba por ter um sabor bizarro, porque duas equipas do mesmo grupo se defrontaram novamente. O Penamaior foi o melhor perdedor e acabou por ganhar ao vencedor do grupo num jogo muito bem disputado”, reagiu ao IMEDIATO o diretor desportivo, Nuno Barbosa.

Também na Primeira Divisão, a AJM Lamoso bateu o Pedras Rubras B por 2-0, com golos de Tiaguinho (25’) e Cardoso (90’). Ao IMEDIATO, diretor desportivo do clube, revelou “muito orgulho” no feito alcançado, que era assumidamente um objetivo para o plantel. “Agora é continuar esta caminhada com vista à subida”, partilhou.

Contudo, a sorte destes três clubes pacenses não foi a mesma de outros do Vale do Sousa. O Aliados FC de Lordelo, que na primeira eliminatória tinha vencido o AD Marco 09 nas grandes penalidades, acabou por sofrer o destino oposto frente ao Gondomar B depois de terminar o tempo regulamentar em empate.

Recorde-se que já na primeira eliminatória vários clubes ficaram pelo caminho das respetivas provas, um deles o SC Freamunde, que milita na Divisão de Elite da AF Porto e perdeu a partida nas grandes penalidades frente ao AC Vila Meã pela margem mínima.

Na Divisão de Honra, o Citânia de Sanfins FC perdeu por 3-1 frente ao Desportivo Leça do Balio, também ficando pelo caminho da subida. Na Segunda Divisão, o CDC Codessos perdeu a primeira eliminatória frente ao CD Aves 1930 e foi repescado pela AF Porto, mas acabou por perder também na segunda eliminatória frente ao Lomba de Amarante, por 4-0.

Confira os resultados da segunda eliminatória:

Resultado Elite Aliados FC 1-1 (4-5) Gondomar B Honra CD Águias de Eiriz 2-1 SC Nun Álvares Primeira A.D.C. Penamaior 3-2 G.D. Aldeia Nova Primeira Pedras Rubras B 0-2 AJM Lamoso