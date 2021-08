“De Volta à Praça” leva a arte circense até Paços de Ferreira

No próximo fim de semana, dias 4 e 5 de setembro, o “De Volta à Praça” regressa à região do Tâmega e Sousa e monta o palco no Parque Urbano de Paços de Ferreira. O programa para os dois dias apresenta, como vem sendo habitual, espetáculos de teatro e circo para toda a família, com entrada gratuita. A Comunidade Intermunicipal (CIM) do Tâmega e Sousa é um dos parceiros do projeto, liderado pelo Coliseu do Porto, em parceria com o Teatro Nacional São João.

O programa abre no sábado, dia 4, às 21h00, com a peça de teatro Circlus, pela companhia Teatro da Palmilha Dentada, no formato que primeiro lhe granjeou fama: o café-teatro. Unindo temas do circo, da música e do humor, este é um espetáculo para toda a família sobre uma família de circo.

Neste dia decorrerão ainda as oficinas de circo e marionetas, dinamizadas pelo Teatro da Palmilha Dentada, que terão lugar no auditório A Gaveta, no Centro de Espetáculos e Artes Culturais, no arque Urbano de Paços de Ferreira, às 15h00, pensadas para explorar as narrativas e tradições orais de Paços de Ferreira, dirigidas a participantes com mais de 12 anos. Posteriormente, os participantes terão a oportunidade de construir e manipular marionetas, aprender alguns truques de circo e, depois, serão convidados a encenar histórias com as marionetas construídas durante a oficina.

No domingo, dia 5, “abre-se novamente o pano” às 18h00, com a peça de teatro Rasto, uma criação da Companhia Erva Daninha, um espetáculo entre a dança e a acrobacia, que usa o arrojo de uma máquina agrícola como elemento cenográfico, um adereço invulgar para uma apresentação poética que quer pensar a relação entre o corpo e a máquina, mas também a forma como o rural e o urbano estão inextricavelmente ligados, das nossas paisagens no nosso imaginário.

Com entrada gratuita, os espetáculos estarão sujeitos às normas em vigor da Direção-Geral da Saúde, devido às contingências da pandemia da covid-19. A reserva de bilhetes deverá ser efetuada através do e-mail bilheteira@devoltaapraca.pt.

das localidades e crie novos espaços de encontro e partilha da comunidade.

Depois de Cinfães, de Celorico de Basto e de Paços de Ferreira, o “De Volta à Praça” salta para Marco de Canaveses, no fim de semana de 11 e 12 de setembro, para o último espetáculo a realizar na região do Tâmega e Sousa.