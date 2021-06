Cultura celebra 2.º aniversário de espaço comercial em Penafiel

O Edifício São Martinho abre as suas portas à comunidade de Penafiel e da região do Vale do Sousa com diversas atividades para celebrar o seu segundo aniversário este sábado, dia 19 de junho.

Ao longo do dia, haverá animação infantil, animação de rua, arte e música ao vivo, declamação de poesias e atividades de bem-estar ao ar livre, atividades gratuitas e abertas ao público em geral.

Como tem vindo a ser tradição, as artes são um ponto forte no edifício, que conta com a Galeria Espaço São Martinho. A iniciar um ciclo de apreciação artística mensal, o Espaço apresentará ao público uma exposição coletiva, que vai contar, no ato da inauguração, com 14 obras de artistas locais.

Estarão em exposição as obras dos artistas João Natal, Francisco Fonseca, Paulo Neves, Marta Guimarães, Mário Taffarel, Matilde Horta, José A. Nunes, Nuno Sousa, Francisco Lourenço, A.Fe, Carla Anjos, Joel Moreira, Miguel Cruel e José Sousa (mrold).

Em especial às 18h, haverá a celebração do aniversário do edifício, com bolo de aniversário e música ligeira ao vivo, piano e voz, com Hebert Neri.

Para o evento, serão seguidas todas as normas recomendadas pela Direção Geral de Saúde (DGS) no que respeita à lotação do espaço e aos protocolos de segurança.

Dia 19

Música ambiente – 9h às 13h

Pintura de painéis ao vivo – 10h às 17h

Contadores de histórias – 10h30

Aula de pilates – 11h

DJ – música lounge – 14h

Animação infantil – 14h às 18h00

Ilusionista – 16h00 às 17h00

Música ligeira ao vivo (piano e voz) – 17h às 19h

Celebração do parabéns com bolo de aniversário – 18h