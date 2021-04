Criada na região rede de estruturas de atendimento às vítimas de violência doméstica

A região do Tâmega e Sousa vai passar a dispor de uma rede de estruturas de atendimento e apoio às vítimas de violência doméstica. Os 11 gabinetes, um por cada município que integra a CIM do Tâmega e Sousa, entrarão em funcionamento esta quinta-feira, dia 29 de abril. A coordenação destas estruturas estará a cargo da Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa (CIM do Tâmega e Sousa), no âmbito da Rede Intermunicipal e Integrada de Apoio à Vítima do Tâmega e Sousa, formalmente constituída no ano passado, que fará ainda a articulação com as restantes estruturas e respostas da Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica, tendo em vista uma maior proximidade e eficácia da intervenção.

Estas estruturas destinam-se a atender as vítimas de violência doméstica e todas as outras pessoas que procurem apoio neste âmbito, assegurando-lhes apoio social, psicológico e jurídico, encaminhamento para apoio médico, contando com a colaboração das instituições do Serviço Nacional de Saúde, encaminhamento para apoio social e formativo, através do sistema de proteção social, possibilitando-lhe o acesso a benefícios sociais adequados, bem como a programas de formação profissional, informação sobre a legislação em vigor aplicável e com interesse para a sua situação específica, garantia das condições de um nível adequado de segurança em todo o processo, através de proteção policial e do plano de segurança, entre outros.

“Este apoio, que é gratuito e confidencial, pode ser prestado em qualquer um dos 11 gabinetes, independentemente do concelho de residência da vítima ou da pessoa que o procure. Para o efeito, todas as estruturas de atendimento dispõem de uma equipa técnica multidisciplinar nas áreas do serviço social, psicologia e direito. As 11 estruturas funcionarão de segunda a sexta-feira, podendo o horário ser adequado e acordado com as vítimas, de forma a possibilitar a conciliação com a sua vida profissional, pessoal e familiar”, refere a CIM.

Estrutura de Atendimento de Apoio à Vítima – Município de Amarante

Gabinete Bem-me-quer

Divisão de Desenvolvimento e Coesão Social da Câmara Municipal de Amarante – Casa da Portela

Rua Dr. Miguel Pinto Martins, n.º 35

Estrutura de Atendimento de Apoio à Vítima – Município de Baião

Edifício do CAMPUS SOCIAL

Rua Comandante Agatão Lança, n.º 59

Estrutura de Atendimento de Apoio à Vítima – Município de Castelo de Paiva

Câmara Municipal de Castelo de Paiva

Largo do Conde

Estrutura de Atendimento de Apoio à Vítima – Município de Celorico de Basto

Gabinete Girassol

Câmara Municipal de Celorico de Basto

Praça Cardeal D. António Ribeiro

Estrutura de Atendimento de Apoio à Vítima – Município de Cinfães

Gabinete de Desenvolvimento Social, Solidariedade e Família

Casa dos Outeirinhos

Rua de S. Sebastião

Estrutura de Atendimento de Apoio à Vítima – Município de Felgueiras

Edifício Campo da Feira

Largo Manuel Baltasar, n.º 50, r/c, Fr. CX

Estrutura de Atendimento de Apoio à Vítima – Município de Lousada

Gabinete Flor de Lis

Câmara Municipal de Lousada

Praça Dr. Francisco Sá Carneiro

Estrutura de Atendimento de Apoio à Vítima – Município de Marco de Canaveses

Edifício Marco Fórum XXI

Avenida Francisco Sá Carneiro

Estrutura de Atendimento de Apoio à Vítima – Município de Paços de Ferreira

APAV – Gabinete de Paços de Ferreira

Câmara Municipal de Paços de Ferreira, sala 0.08B

Praça da República, n.º 46

Estrutura de Atendimento de Apoio à Vítima – Município de Penafiel

Gabinete Janela Aberta

Avenida Sacadura Cabral, n.º 90

Estrutura de Atendimento de Apoio à Vítima – Município de Resende

Câmara Municipal de Resende

Av. Rebelo Moniz