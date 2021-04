Combatentes da Guerra homenageados quando passaram 103 anos da batalha de La Lys

O Núcleo de Penafiel da Liga dos Combatentes assinalou, esta sexta-feira, o 103.º aniversário da Batalha de La Lys. Numa cerimónia singela e simbólica, foi colocada uma coroa de frente ao monumento de homenagem às vítimas da guerra, situado frente à Câmara Municipal de Penafiel.

No ano em que a Liga dos Combatentes celebra o seu 100.º aniversário, António Araújo, presidente do Núcleo penafidelense, destacou a importância do momento para todos os núcleos, assim como para os combatentes. “É uma cerimónia simples, mas com uma simbologia muito grande, porque os nossos combatentes merecem este reconhecimento feito por nós”, referiu, acrescentando que este ano acontece de forma mais tímida, limitado pela pandemia.

E nesta fase da pandemia, o Núcleo acompanha e apoia os combatentes com maiores necessidades, do qual fazem parte mais de 500 associados.

O núcleo de Penafiel, que já abrangeu 10 concelhos, atua agora nos concelhos de Penafiel, Paredes, Paços de Ferreira e Castelo de Paiva.