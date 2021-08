Comandante dos Bombeiros de Penafiel pede demissão

O comandante dos Bombeiros Voluntários pediu a demissão do cargo. Na origem desta decisão de Alexandre Alves estão “motivos pessoais e familiares”.

A decisão foi comunicada à direção na noite desta segunda-feira e confirmada ao Jornal IMEDIATO por Eduardo Nunes, presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Penafiel. “O comandante apresentou a sua demissão unicamente por motivos pessoais e familiares”, referiu o presidente, ressalvando as “boas relações que sempre existiram e continuam a existir entre todos os elementos do comando e a direção da Associação.

“Mas respeitamos e compreendemos a sua decisão”, acrescentou Eduardo Nunes, garantindo que não haverá para já alterações no comando e as funções serão asseguradas pelo segundo comandante e pelos adjuntos do comando.