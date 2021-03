A Polícia de Segurança Pública (PSP) do Porto deteve três homens e duas mulheres com idades compreendidas entre os 23 e os 46 anos de idade, por suspeitas de terem sido os autores de 85 ações de branqueamento de capitais e burlas informáticas cometidas através de MBWAY.

Na sequência de uma operação, que culminou com a realização de seis buscas domiciliárias em Vila Nova de Gaia, Porto, Maia e Penafiel, as autoridades apuraram que os suspeitos, desde meados do ano de 2019, “de modo abusivo”, “acediam às contas dos lesados, mormente através da aplicação MBWAY, retirando quantias monetárias que rondam os 500 mil euros.

Durante a operação, que foi desenvolvida pela Divisão de Investigação Criminal sob a direção do DIAP de Vila Nova de Gaia e teve como objetivo a identificação e interceção de autores dos ilícitos em foco, foi apreendido aos suspeitos novel mil euros em dinheiro, nove telemóveis, um computador e um tablet pc, assim como produto estupefaciente e diversas peças de vestuário.

Os detidos vão ser presentes junto das Autoridades Judiciárias para aplicação das competentes medidas de coação.